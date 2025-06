Af Ahmet Yusuf Ozdemir

Regimeskiftet i Syrien, som skete kun to uger efter oppositionens fremgang i Idlib og Daraa, kom som et chok for mange. Bashar al-Assads fald skete omsider, efter 13 års borgerkrig, men det var i virkeligheden resultatet af en proces, der begyndte for næsten 100 år siden.

På femårsdagen for det syriske oprør i marts 2016 argumenterede eksperter og observatører for, at revolutionen var mislykkedes. Det Arabiske Forår var blevet til en Arabisk Vinter. Og især Syrien blev til en kold sag.

Revolutioner bliver ofte vurderet ud fra geopolitiske analyser, som fokuserer på regionale og globale aktørers rolle. I Syriens tilfælde blev revolutionen dog mulig igennem oppositionens standhaftighed, som holdt deres erindring om al-Assad-regimets grusomheder levende, selv i diasporaen.

De sociale og politiske dynamikker i den nylige revolution i Syrien den 8. december vil blive analyseret mere grundigt i de kommende årtier fra forskellige sider. Hvis vi er heldige, vil vi kunne læse beretninger fra alle involverede parter om, hvordan den revolutionære blitzkrieg udfoldede sig, og om Assad-familiens reaktion.

Én ting bør dog stå klart nu: Den syriske revolution skal analyseres som en fortsættelse af en proces, der startede længe før 2011, nemlig med den antikoloniale “store syriske revolte” mod franskmændene i 1925.

Revolution er en struktur, ikke en begivenhed. Revolution er et generationelt fænomen, hvor hver ny generation lærer af deres forfædres erfaringer. Revolution har sine egne øjne, ører og sind. Når øjeblikket er rigtigt, kan det antændes og overraske alle. Det var præcis det, der skete i Syrien.

Revolutionens generation

Dette kan måske lyde som en overdrivelse, men de moderne politiske systemer rundt om i verden har ikke set et skift som det, der har fundet sted i Syrien. Ja, Assads fald kom efter, at stormen fra de arabiske opstande nåede Damaskus i 2011 og satte sig i 2024.

Men det kan ikke sammenlignes med de hurtige regimeskift, der fandt sted andre steder, som blev påvirket af protestbølger, såsom i Tunesien og Egypten.

Zine El Abidine Ben Ali regerede Tunesien fra 1987 til 2011. Hosni Mubarak regerede Egypten fra 1981 til 2011. Ben Alis regime faldt efter 28 dages civil modstand, og Mubarak blev tvunget til at træde tilbage efter 18 dages folkelig ulydighed.

Da det arabiske forårs vinde nåede Damaskus i 2011, var minderne om tidligere forsøg på at vælte en diktator stadig friske. Dette blev endnu tydeligere, da dørene til Sednaya-fængslet blev åbnet sidste måned.

Et eksempel er den syriske luftvåbenpilot Raheed Al-Tatari, som blev fængslet i 1980 i en alder af 27 for at nægte at bombe civile i Hama. Han blev løsladt efter 43 år. Den generation, der tog de første skridt i revolutionen, kom fra forskellige kulturer, professioner og byer.

Kravet om forandring har været det samme, simpelt men vedholdende, gennem de sidste 100 år, fra 1925 til 2025. Da syrerne rejste sig mod det franske kolonistyre, fremkaldte deres krav de berømte slagord fra Den Franske Revolution: frihed, lighed og broderskab.

Selvom politiske kriser og konflikter fortsætter i Libyen og Yemen, kan man sige, at Den Syriske Revolution og Bashar al-Assads fald er en delvis afslutning på Det Arabiske Forår. Syriens nye regering forsøger nu at omstrukturere landets politiske, økonomiske og militære systemer fra bunden, hvilket ikke er nogen let opgave.

Det er vigtigt at nævne, at Syrien har været præget af politisk ustabilitet siden landets grundlæggelse. For eksempel var der mellem 1922 og 1970 hele 16 magtoverdragelser, hvoraf syv skete gennem militærkup. Før Assad-familien overtog magten, varede de fleste ledere kun 18 måneder.

Selvom Det Arabiske Forår måske er slut, fortsætter uroen i Mellemøsten. Men efter et halvandet års folkemord i Gaza har den syriske revolution mindet os om, at politisk forandring er mulig.

Den syriske republik opnåede uafhængighed den 17. april 1946, da de sidste franske styrker forlod landet, men det syriske folk opnåede først deres frihed, da Bashar al-Assad flygtede fra Damaskus til Moskva.

Ahmet Yusuf Ozdemir er lektor ved Institut for Statskundskab og Internationale Relationer på Ibn Haldun University.

