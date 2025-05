Igdir-Nakchivan naturgasrørledningen vil realisere strategiske initiativer mellem Tyrkiet og Aserbajdsjan inden for energisektoren, har den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan udtalt.

“I dag realiserer vi et projekt for vores lande, der vil garantere Nakhchivans energisikkerhed i lang tid”, sagde Erdogan onsdag via en videokonference ved åbningsceremonien for rørledningen sammen med den aserbajdsjanske præsident Ilham Aliyev.

Erdogan understregede, at Ankara og Baku er fast besluttede på at gennemføre alle former for projekter i fællesskab for regional fred, velstand og stabilitet.

Forening af de tyrkiske nationer

Erdogan udtrykte, at både Tyrkiet og Aserbajdsjan står på “fredens” og “velstandens” side og tilføjede: “Vi ønsker kun fred i vores region – vi ønsker samarbejde og at udvikle os sammen”.

Fra Aliyevs side blev det nævnt, at olie- og gasrørledningsprojekter ikke blot har forenet Tyrkiet og Aserbajdsjan, men også ændret Eurasiens energilandskab.

Han fremhævede, at sammenholdet mellem Ankara og Baku er et stort bidrag til den tyrkiske verden og roste præsident Erdogan for hans rolle i at samle de tyrkisktalende nationer.