Det kinesiske udenrigsministerium opfordrede onsdag til dialog mellem Kina og USA. Der sker samtidig med, en yderligere 10% amerikansk told på alle kinesiske produkter er trådt i kraft.

Som svar på de seneste amerikanske toldsatser har Kina annonceret modtold på op til 15% på bestemte amerikanske importvarer fra den 10. februar, hvilket giver Washington og Beijing tid til at forsøge at forhandle en aftale.

“Det, der er nødvendigt nu, er ikke ensidige, yderligere toldsatser, men dialog og konsultation baseret på lighed og gensidig respekt”, udtalte Lin Jian, talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, ved en ordinær pressekonference.

En ny runde af samtaler mellem Trump og Kinas præsident Xi Jinping, som bygger videre på deres seneste telefonsamtale for to uger siden, anses for at være afgørende for en potentiel lempelse eller udsættelse af USA’s toldsatser, ligesom samtalerne med mexicanske og canadiske ledere mandag hjalp med at afværge amerikansk told på mexicanske og canadiske varer.

Trump har også afskaffet den såkaldte de minimis-undtagelse fra amerikansk told på import, hvilket yderligere begrænser strømmen af kinesiske varer til USA.

Undtagelsen havde tilladt varer til en værdi af 800 dollars eller mindre at blive sendt til USA uden at der skulle betales importafgifter, hvoraf mange af disse kom fra Kina og Hongkong.

Den Internationale Valutafond, som sidste måned advarede om, at en stigning i protektionistiske politikker kunne ramme investeringer og forstyrre forsyningskæder, sagde, at det var “i alles interesse at finde konstruktive måder at løse uoverensstemmelser på og muliggøre handel”.