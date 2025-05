Israelske angreb ramte i løbet af natten telte uden for to store hospitaler i Gaza, hvilket medførte mindst to dræbte – heriblandt en lokal journalist – samt ni sårede, hvoraf seks var journalister, oplyser medicinske kilder mandag.

Ifølge hospitaler er yderligere 28 personer blevet dræbt i separate angreb på tværs af Gaza.

Israel har intensiveret sine luftangreb og skabt nye militære zoner siden våbenhvilen med Hamas blev brudt sidste måned. Samtidig har Israel blokeret for livsvigtige forsyninger som mad og medicin i et forsøg på at tvinge Hamas til at ændre den eksisterende aftale.

Et angreb på et telt for pressefolk ved Nasser-hospitalet i Khan Younis omkring kl. 02 satte teltet i brand og dræbte journalisten Yousef al-Faqawi fra nyhedssitet Palestine Today samt en anden mand, ifølge hospitalet. Seks andre journalister blev såret i angrebet.

Den israelske hær udtalte, at den havde ramt en Hamas-kriger, men fremlagde ingen yderligere oplysninger.

Israel hævder, at de forsøger at undgå civile tab, og giver Hamas skylden for deres død, da gruppen ifølge dem opererer fra beboede områder.

Israel ramte også telte ved Al-Aqsa Martyrs Hospital i byen Deir al-Balah, hvor tre personer blev såret. Nasser-hospitalet modtog yderligere 20 lig, herunder otte kvinder og fem børn, fra separate angreb natten over og mandag morgen. Al-Aqsa-hospitalet meldte om yderligere otte dræbte – heriblandt tre kvinder og tre børn – ved angreb på boliger i Deir al-Balah.

Tusinder søger tilflugt ved hospitaler

Tusinder af mennesker har søgt tilflugt i telte på hospitalsområder gennem hele Israels 18 måneder lange folkemorderiske krig, i håb om at disse områder ville være sikre. Israel har dog gennemført flere angreb mod hospitaler, som de beskylder Hamas for at bruge til militære formål – noget hospitalsansatte benægter.

Krigen begyndte i oktober 2023, efter at Hamas-krigere trængte ind i Israel, angreb militærbaser og lokalsamfund og dræbte omkring 1.200 mennesker – primært civile.

251 personer blev bortført under angrebet. Af disse menes 59 stadig at være i fangenskab – 24 af dem formodes at være i live. Israel har svoret at fortsætte det militære pres, indtil Hamas frigiver alle gidsler, nedlægger våbnene og forlader Gaza.

Mere end 50.000 palæstinensere er blevet dræbt i Gazastriben siden.