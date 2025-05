UNICEF har rapporteret, at Yemens vestkyst er “på randen af en katastrofe” på grund af alvorlig og akut underernæring.

“Vi har set tal på 33 procent akut og alvorlig underernæring i visse områder, især på vestkysten, hvor jeg var i Hudaida, og det er på randen af en katastrofe”, sagde UNICEF’s repræsentant i Yemen, Peter Hawkins, til en FN-briefing i Genève tirsdag.

“Det er ikke en humanitær krise. Det er ikke en nødsituation. Det er en katastrofe, hvor tusindvis vil dø”, advarede han.

Hawkins understregede, at en ud af to børn på fem år og yngre i landet er akut underernærede.

Blandt dem lider over 537.000 af alvorlig akut underernæring, som han beskriver som “en tilstand, der er lidelsesfuld, livstruende og helt undgåelig”.

“Underernæring svækker immunforsvaret, hæmmer væksten og fratager børn deres potentiale. I Yemen er det ikke bare en sundhedskrise – det er en dødsdom for tusindvis,” sagde han.

‘Uhindret’ levering af nødhjælp

Lige så alarmerende er det, at 1,4 millioner gravide og ammende kvinder er underernærede, ifølge repræsentanten.

Hawkins understregede, at organisationen har brug for yderligere 157 millioner dollars til sin respons i 2025, da den nuværende appel kun er 25 procent finansieret.

Han opfordrede også alle parter i konflikten i Yemen til at tillade uhindret levering af hjælp og humanitær bistand for at redde liv.

“Vi opfordrer til frigivelsen af tilbageholdte FN-medarbejdere og andre humanitære arbejdere. Og, vigtigst af alt, til at konflikten ophører”, afsluttede han.