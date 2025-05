Guldpriserne når rekordhøjde og nåede kortvarigt 2.800 dollars. Markedets investorer er strømmet til det sikre metal, efter at Trump gentog sine toldtrusler.

Såkaldt spotguld lå stabilt på 2.794,58 dollars pr. ounce kl. 09:30 GMT, efter at have ramt en rekordhøj pris på 2.800,99 dollars tidligere på dagen. Priserne steg over 6 procent for måneden og 1 procent for ugen.

Amerikanske guld-futures (finansielle kontrakter) forblev stort set uændrede på 2.824,90 dollars.

“Stigningen kan vare ved, så længe der er usikkerhed på markedet. Meget af dagens usikkerhed skyldes, at vi ikke ved, om og hvordan toldsatserne vil blive anvendt”, siger WisdomTree’s Commodities Strategist Nitesh Shah.

Trump gentog torsdag, at USA vil pålægge en told på 25 procent på import fra Mexico og Canada, og han sagde, at han stadig overvejer nye toldsatser på kinesiske varer.

Guld er en foretrukken investering i tider med økonomisk og geopolitisk uro.

“Vi ser centralbankernes opkøb som guldmarkedets stærkeste strukturelle kraft”, siger Carsten Menke, analytiker hos Julius Baer.

Markedets fokus vil nu være på den amerikanske PCE-rapport for december, der offentliggøres kl. 13:30 GMT –Federal Reserves foretrukne inflationsmål.

Tidligere på ugen udtalte Fed-formand Jerome Powell, at inflation og beskæftigelsesdata vil afgøre, hvornår en lempelse af renten vil være passende.

Torsdagens data viste, at den økonomiske vækst aftog i fjerde kvartal, men at forbrugernes udgifter steg i det hurtigste tempo i næsten to år.

Hvis kombinationen af høj inflation og svag vækst fortsætter, vil 3.000 dollars niveauet blive stadig mere sandsynligt, siger Ricardo Evangelista, senioranalytiker hos ActivTrades.