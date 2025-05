Israels premierminister Benjamin Netanyahu har udløst en heftig politisk modreaktion med sit forsøg på at afskedige chefen for Israels interne sikkerhedstjeneste.

”Jeg har besluttet at foreslå afskedigelsen af Shin Bets direktør, Ronen Bar, til regeringen”, sagde Netanyahu i en videoerklæring, der blev publiceret af hans kontor søndag.

”Til enhver tid, og især under en eksistentiel krig som denne, må der være fuld tillid mellem premierministeren og chefen for Shin Bet”, siger Netanyahu i videoen og tilføjer: ”Desværre er det modsatte tilfældet – jeg har ikke længere den tillid”.

Regeringen vil tage stilling til forslaget onsdag, ifølge Israels Channel 12.

Spændingerne mellem Netanyahu og Shin Bet er steget efter agenturets interne undersøgelse af Hamas’ angreb på Israel den 7. oktober 2023. Netanyahu afviste rapportens konklusioner og hævdede, at de ikke besvarede de centrale spørgsmål.

Efterforskningens resultater fik oppositionslederne Yair Lapid og Benny Gantz til at kræve en undskyldning fra Netanyahu. De anklagede ham også for at skubbe ansvaret fra sig.

Lapid kaldte Netanyahus seneste beslutning for “skammelig” på X og beskyldte ham for at “miste fatningen og underminere (Israels) værdier”. Han anklagede premierministeren for at sætte egne interesser over national sikkerhed.

”Alle hans bagvaskelser og forsøg på at skubbe skylden væk vil ikke hjælpe – han er hovedansvarlig for katastrofen den 7. oktober”, sagde Lapid og lovede at udfordre beslutningen ved højesteretten.

Flere militære og efterretningsfolk har trukket sig på grund af fejltagelserne den 7. oktober, men Netanyahu nægter at tage ansvar.

Channel 12 rapporterede, at regeringens juridiske rådgiver, Gali Baharav-Miara, har bedt om et møde med Netanyahu for at drøfte afskedigelsen.

’Krig mod Israel’

Samtidig kaldte Yair Golan, leder af oppositionspartiet Demokraterne, beslutningen en “krig mod Israel” på X og hævdede, at premierministeren forsøger at lukke munden på efterforskere, der graver i hans inderkreds.

”Efterhånden som undersøgelserne afslører lyssky forbindelser, bliver Netanyahu mere desperat. Han anstifter had, fyrer folk og truer med at lamme retshåndhævelsen”, sagde Golan og lovede hård modstand.

Benny Gantz, oppositionspolitiker og tidligere minister i krigskabinettet, advarede på X om, at fyringen af Bar “direkte skader statens sikkerhed” og risikerer at splitte Israel for politiske vindinger.

Kommunikationsminister Shlomo Karhi fra Netanyahus Likud-parti støttede beslutningen på X og kaldte Bar en “diktator i forklædning”, der truer Israels sikkerhed og demokrati.

Den ekstreme højrefløjspolitiker Itamar Ben-Gvir, leder af Jødisk Magt, roste også beslutningen på X og opfordrede højrefløjen til at efterligne USA’s præsident Donald Trump i at afmontere “den dybe stat” for at genoprette offentlighedens tillid.

Netanyahus forsøg på at afsætte Bar kan udløse nye politiske uroligheder og oprør i sikkerheds- og politiske kredse.

Siden Netanyahu dannede sin nuværende højrefløjsregering i december 2022, har han mødt hård kritik for sine juridiske reformer.

Han har konsekvent afvist oppositionens krav om at udskrive nyvalg.

En våbenhvile mellem Israel og Hamas, som trådte i kraft i januar, har sat et midlertidigt stop for Israels brutale militærkampagne i Gaza, der har dræbt mere end 48.500 mennesker, primært kvinder og børn, og efterladt enklaven i ruiner.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) udstedte i november sidste år arrestordrer på Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står også over for en sag om folkedrab ved Den Internationale Domstol (ICJ).