Det centralamerikanske land El Salvador vil fortsat opkøbe bitcoin til sin strategiske reserve, annoncerede præsident Nayib Bukele i denne uge.

“‘Det stopper i april’. ‘Det stopper i juni’. ‘Det stopper i december’. Nej, det stopper ikke”, skrev han på X sent tirsdag.

“Hvis det ikke stoppede, da verden udstødte os, og de fleste ‘bitcoinere’ forlod os, vil det heller ikke stoppe nu – og heller ikke i fremtiden”, tilføjede han.

Ifølge data fra El Salvadors National Bitcoin Office (ONBTC) ejer landet i øjeblikket 6.101 bitcoins.

Restriktioner vedrørende Bitcoin

El Salvadors lovgivende forsamling ændrede i slutningen af januar bitcoin-loven således, at det ikke længere er obligatorisk for virksomheder at acceptere kryptovalutaen.

Ændringen ophævede også statens rolle i brugen af bitcoin og fjernede henvisninger til det som lovligt betalingsmiddel fra lovteksten.

Den 27. februar godkendte IMF en ny finansieringsaftale til en værdi af 1,4 milliarder dollars for El Salvador, som også indeholder restriktioner vedrørende bitcoin.

“De potentielle risici ved bitcoin-projektet håndteres i overensstemmelse med IMF’s politikker og rådgivning til myndighederne”, udtalte Nigel Clarke, IMF’s fungerende formand, i en erklæring.

“Forudgående tiltag inkluderer lovreformer, der har gjort accept af bitcoin i den private sektor frivillig og sikret, at skattebetalinger kun foretages i amerikanske dollars”.