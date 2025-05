USA’s præsident Donald Trumps særlige udsending, Steve Witkoff, er ankommet til Rusland.

Det er ifølge det statslige nyhedsbureau RIA fredag med henvisning til Kreml.

Ifølge Axios, der citerer en kilde med kendskab til rejsen og data fra FlightRadar, forventes Witkoff at møde præsident Vladimir Putin samme dag.

Besøget finder sted en uge efter, at Kirill Dmitriev, chef for Ruslands suveræne formuefond og Putins særlige udsending for økonomisk samarbejde, mødtes med Witkoff og andre amerikanske embedsmænd i Washington.

Rusland beskrev det seneste møde mellem Putin og Witkoff som positivt og oplyste, at den russiske præsident lyttede til udsendingen og formidlede vigtige oplysninger til Trump gennem ham.

Torsdag ankom en amerikansk delegation til det russiske generalkonsulat i Istanbul til samtaler om normalisering af ambassadedriften mellem de to lande.

Den russiske delegation blev ledet af Ruslands ambassadør i USA, Alexander Darchiev, mens den amerikanske delegation blev ledet af viceudenrigsminister Sonata Coulter.

Forud for mødet meddelte Darchiev, at der allerede var gjort fremskridt på flere punkter.

Både Moskva og Washington har i de seneste år klaget over vanskeligheder med at få godkendelser til deres diplomater, hvilket har hæmmet ambassadernes funktion betydeligt.