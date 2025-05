Rusland har ophævet sit forbud mod Taliban, som i over 20 år har været stemplet som en “terrororganisation”, og baner dermed vejen for et mere officielt samarbejde med Afghanistans nuværende magthavere.

Ingen lande anerkender officielt Taliban-regeringen, som overtog magten i august 2021 efter USA’s kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan. Alligevel har Rusland gradvist udbygget relationerne til bevægelsen, som præsident Vladimir Putin sidste år kaldte en allieret i kampen mod terrorgrupper.

Taliban blev forbudt i Rusland i 2003, men landets højesteret ophævede forbuddet med øjeblikkelig virkning torsdag.

Det er ifølge statslige medier.

Beslutningen kommer i kølvandet på et stigende behov for sikkerhedssamarbejde i regionen, hvor Rusland står over for trusler fra væbnede grupper baseret i en række lande fra Afghanistan til Mellemøsten.

Angrebet i Moskva

I marts 2024 blev 145 mennesker dræbt ved et masseskyderi i en koncertsal uden for Moskva. Et angreb, som terrorgruppen Daesh tog ansvaret for.

Amerikanske efterretningstjenester vurderede, at det var gruppens afghanske gren, Daesh-K, der stod bag.

Taliban hævder at bekæmpe Daesh i Afghanistan og har intensiveret sine operationer mod gruppen.

Flere vestlige diplomater påpeger, at Taliban fortsat vil være afskåret fra international anerkendelse, medmindre bevægelsen ændrer sin restriktive politik over for kvinder.

Taliban har lukket gymnasier og universiteter for piger og kvinder og indført begrænsninger i deres bevægelsesfrihed uden en mandlig værge.

Bevægelsen fastholder, at den respekterer kvinders rettigheder i overensstemmelse med dens egen fortolkning af islamisk lov.