Operatøren bag den digitale encyklopædi Wikipedia har udfordret en afgørelse fra en domstol i New Delhi, som pålægger platformen at fjerne påstået ærekrænkende udsagn om et indisk nyhedsmedie.

Det er ifølge to kilder med indsigt i sagen mandag.

Ifølge Reuters kom afgørelsen fra Delhi High Court i sidste uge, efter at den indiske nyhedstjeneste ANI havde sagsøgt den amerikanske platform året før. ANI henviste til en Wikipedia-beskrivelse, hvor agenturet blev beskyldt for at være et regeringsvenligt “propagandaredskab” og krævede fjernelse af sådanne bemærkninger.

Wikipedias operatør, Wikimedia, har indgivet en anke til en større dommerkomité ved samme domstol, siger de to kilder, som ønskede anonymitet, da de ikke er autoriseret til at udtale sig til medierne.

Wikimedia har ikke umiddelbart reageret på forespørgsler om en kommentar sendt via e-mail.

Reuters ejer en andel på 26% i ANI og har tidligere oplyst, at det ikke er involveret i ANI’s forretningspraksis eller drift.

Wikimedia Foundation er den anden store teknologiplatform – efter X – der i de senere år er blevet involveret i retlige stridigheder i Indien omkring krav om fjernelse af indhold.

X kæmper på sin side mod regeringsbeslutninger om at blokere visse opslag om de indiske landmandsprotester i 2021.