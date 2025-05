Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan rejser onsdag til Budapest for at deltage i det uformelle topmøde i Organisationen af Tyrkiske Stater (OTS), meddeler Tyrkiets kommunikationschef Fahrettin Altun.

Mødet har til formål at styrke sammenholdet og samarbejdet mellem tyrkiske nationer, med et særligt fokus på at udbygge forbindelserne mellem øst og vest.

Topmødet, der afholdes under temaet “Meeting Point of East and West”, finder sted den 20.-21. maj i den ungarske hovedstad.

Lederne forventes at gennemgå fremskridt i styrkelsen af OTS’s institutionelle rammer og vedtage vigtige beslutninger – herunder Budapest-erklæringen.

Præsident Erdogan skal også deltage i mødet i Statsledernes Råd, som afholdes i forbindelse med topmødet.

Organisationen af Tyrkiske Stater

Altun oplyste tirsdag, at Erdogan vil afholde bilaterale møder med flere af de deltagende statsledere og understregede Tyrkiets engagement i at uddybe samarbejdet i den tyrkiske verden.

Organisationen af Tyrkiske Stater (på engelsk “Organization of Turkic States”) består af Tyrkiet, Aserbajdsjan, Kasakhstan og Kirgisistan som fuldgyldige medlemmer. Ungarn, Turkmenistan og Den Tyrkiske Republik Nordcypern har observatørstatus.

At Ungarn er vært for dette topmøde, afspejler den voksende regionale interesse i at bygge bro mellem øst og vest gennem tyrkisk samarbejde.

Topmødet finder sted i en tid præget af stigende regional og geopolitisk kompleksitet og giver medlems- og observatørstater mulighed for at bekræfte deres sammenhold og fælles mål – forankret i kulturelle, historiske og strategiske bånd.