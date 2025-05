Sydkoreansk politi har gennemført endnu en ransagning af Presidential Security Service (PSS) på baggrund af anklager om, at tjenesten forsøgte at forhindre efterforskere i at eksekvere en arrestordre mod den afsatte præsident Yoon Suk-yeol sidste måned.

Betjente blev sendt til PSS-kontoret i præsidentkomplekset i Seoul og afventede adgang til at gennemføre ransagningen, rapporterede Yonhap News mandag.

Ransagningen er rettet mod den fungerende PSS-chef Kim Seong-hoon og lederen af PSS’ livvagt-enhed Lee Kwang-woo, som er anklaget for magtmisbrug og for at have hindret myndighederne i at udføre deres pligter under et tidligere forsøg på at tilbageholde Yoon den 3. december i forbindelse med hans mislykkede forsøg på at indføre undtagelsestilstand.

Det er den fjerde ransagning af præsidentkomplekset siden der blev rejst en rigsretssag mod Yoon i december.

Yoon er under en strafferetlig efterforskning for magtmisbrug og ledelse af et oprør, hvilket gør ham til den første siddende præsident, der er blevet arresteret. Han er også underlagt et udrejseforbud.

Han har været suspenderet fra embedet siden den 14. december, hvor parlamentet stemte for at afsætte ham. Hans sag er nu forfatningsdomstolens ansvar, som har op til seks måneder til at træffe en afgørelse.

Yoon blev først tilbageholdt den 15. januar og formelt arresteret den 19. januar i forbindelse med en voksende efterforskning af det fejlslagne dekret om undtagelsestilstand, som han forsvarede. Han blev tiltalt den 26. januar.