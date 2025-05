Et luftangreb udført af Myanmars militærjunta ramte mandag en skole i en landsby og kostede 22 mennesker livet – heriblandt 20 børn og to lærere – ifølge lokale øjenvidner.

Angrebet fandt sted trods juntaens løfte om en humanitær våbenhvile efter det voldsomme jordskælv i marts.

Hændelsen skete omkring kl. 10.00 lokal tid i landsbyen Oe Htein Kwin, cirka 100 kilometer nordvest for epicentret for det kraftige jordskælv den 28. marts, som kostede næsten 3.800 mennesker livet.

“Indtil videre er i alt 22 personer – 20 børn og to lærere – blevet dræbt”, sagde en 34-årig lærer fra skolen, som ønskede at være anonym.

“Vi prøvede at få børnene til at sprede sig, men kampflyet var for hurtigt og smed sine bomber”, tilføjede hun.

En embedsmand fra undervisningssektoren i Sagaing-regionen bekræftede det samme dødstal.

Juntaen havde ellers lovet en våbenhvile i hele maj måned for at støtte genopbygningen efter jordskælvet på 7,7 i det centrale Myanmar.

Militæret har været i konflikt med både antikup-modstandsgrupper og væbnede etniske grupper siden kuppet i 2021, hvor den demokratisk valgte regering blev væltet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra militærstyret i Myanmar.