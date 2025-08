No hay que perder de vista que el propio Trump retiró a EE.UU. de ese tratado en 2019, durante su primer mandato, alegando el incumplimiento por parte de Moscú. Algo que Rusia negó desde ese momento, al asegurar que no desplegaría tales armas siempre que Washington no lo hiciera.

Sin embargo, las cosas cambiaron. La declaración de este lunes subraya que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no correspondieron a los esfuerzos de Moscú por limitar el despliegue de misiles. Y en esa línea señala el traslado de plataformas de lanzamiento de misiles a Europa, Filipinas y Australia como una amenaza directa a la seguridad de Rusia. En consecuencia, Rusia se retiraría de la moratoria para mantener el equilibrio estratégico y contrarrestar esta nueva amenaza, añadió el comunicado.

“Tras haber sido ignoradas nuestras reiteradas advertencias y al desarrollarse la situación hacia un despliegue de facto de misiles estadounidenses terrestres de alcance intermedio y corto en Europa y en la región de Asia-Pacífico, el Ministerio de Exteriores se ve obligado a declarar que ya no existen condiciones para preservar una moratoria unilateral sobre el despliegue de armas similares. Además, está autorizado para afirmar que la Federación de Rusia no se considera vinculada por las restricciones impuestas por voluntad propia anteriormente”, indica el comunicado.

La moratoria se basaba en el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética en 1987, que prohibía todos los misiles balísticos y de crucero nucleares y convencionales lanzados desde tierra, así como sus plataformas de lanzamiento, con rangos de entre 1.000 y 5.500 kilómetros y entre 500 y 1.000 kilómetros.

Medvedev advierte de “nuevas medidas”

Dmitri Medvedev, expresidente de Rusia, afirmó que la decisión de abandonar la moratoria es consecuencia de la política antirrusa de la OTAN.

“La declaración del Ministerio de Exteriores de Rusia sobre la retirada de la moratoria en el despliegue de misiles de alcance medio y corto es consecuencia de la política antirrusa de los países de la OTAN”, escribió Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en la red social X.

“Esta es una nueva realidad con la que todos nuestros oponentes tendrán que contar. Esperen nuevas medidas”, añadió.

El anuncio de Moscú este lunes también llega después de que Trump ordenara la semana pasada el despliegue de dos submarinos nucleares estadounidenses “cerca de Rusia” en respuesta a Medvedev, quien la semana pasada arremetió contra el mandatario estadounidense. En su mensaje, el exmandatario ruso advirtió que la creciente presión de la Casa Blanca sobre el Kremlin por la guerra en Ucrania plantea el riesgo de desencadenar un conflicto más amplio,

Por su parte, el portavoz Peskov declaró el lunes que Rusia es “muy cuidadosa” con cualquier declaración relacionada con temas nucleares y que mantiene una “posición responsable” al respecto.

“Rusia presta mucha atención al tema de la no proliferación nuclear. Y, por supuesto, creemos que todos deben ser muy, muy cuidadosos con la retórica nuclear”, dijo Peskov a los periodistas.

