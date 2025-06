AMÉRICA LATINA 8 MIN DE LECTURA ¿Qué implica el regreso de Trump para los “dreamers”? También llamados “soñadores”, estos migrantes llegaron a EE.UU. siendo niños. Ahora son padres, profesionales y empresarios. El gobierno los amparó con un programa, pero ¿cambiaría Trump su situación? Compartir

Los llamados "dreamers" están amparados por el programa conocido como DACA, que en español se traduce como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Oficialmente, esta medida no les otorga un estatus legal oficial, pero les permite solicitar una licencia de conducir, un número de seguro social y un permiso de trabajo. Foto: cortesía de United We Dream / Others