ESPAÑA
3 min de lectura
España impugna prohibición de festividades musulmanas en espacios públicos del municipio de Jumilla
Los residentes musulmanes de Jumilla, un municipio de Murcia, han utilizado por años las instalaciones deportivas para sus festividades sin ningún problema. Ahora, una prohibición del ayuntamiento vetó las celebraciones religiosas en estos espacios.
España impugna prohibición de festividades musulmanas en espacios públicos del municipio de Jumilla
España impugnó la decisión del municipio de Jumilla de prohibir las celebraciones religiosas en instalaciones deportivas locales. / AP
11 de agosto de 2025

El Gobierno de España impugnó este lunes la decisión del municipio de Jumilla, ubicado en la región de Murcia, de prohibir las celebraciones religiosas en instalaciones deportivas locales, una medida que, denuncian los críticos, tiene como objetivo bloquear las festividades musulmanas de larga data en estos espacios públicos.

El ayuntamiento de Jumilla aprobó la prohibición la semana pasada con el respaldo del conservador Partido Popular (PP), argumentando que buscaba “promover y preservar los valores tradicionales” de la localidad.

Sin embargo, esta decisión generó polémica, ya que el partido de extrema derecha Vox había exigido esta medida a cambio de apoyar el presupuesto municipal del alcalde del PP.

Ante esta polémica, el Gobierno central reaccionó rápidamente y condenó la prohibición. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que se trataba de una “moción racista”

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció este lunes en la red social X, que el Ejecutivo había ordenado formalmente la retirada de la medida.

"Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años", señaló. Y luego sostuvo que “ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional”.

Por años se han celebrado festividades musulmanas

Recomendados

Jumilla, una localidad de 27.000 habitantes conocida por su vino, cuenta con una importante población de musulmanes, muchos de los cuales trabajan en el sector agrícola.

Durante años, esta comunidad ha utilizado instalaciones deportivas para celebraciones como el Eid al-Fitr, que marca el final del mes bendito de ayuno del Ramadán.

La polémica se desató pocas semanas después de que grupos de extrema derecha y residentes inmigrantes protagonizaran varios días de enfrentamientos en otro municipio de Murcia, tras la agresión a un jubilado por un joven norteafricano.

Incluso la Iglesia católica española criticó la prohibición en Jumilla, señalando que las expresiones religiosas en espacios públicos están protegidas por el derecho a la libertad religiosa.

Esta postura generó una respuesta inmediata del líder de Vox, Santiago Abascal, quien expresó sentirse “perplejo” ante la postura de la Iglesia católica, insinuando que podría estar relacionada con la financiación pública o con los escándalos de abusos por parte del clero que, según él, han “amordazado” a la institución.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Handala desafía el bloqueo israelí y sigue rumbo a Gaza pese a drones y cortes en las comunicaciones
Un asesinato cada 12 minutos: Gaza atraviesa el mes más letal desde el inicio del 2024
Israel y EE.UU. retiran sus delegaciones de negociación de tregua en Gaza y el proceso se estanca
Con Gaza sumida en una hambruna masiva, ¿en qué punto están las negociaciones de alto el fuego?
Parlamento de Israel aprueba una moción para anexar Cisjordania ocupada y desata condenas globales
Rusia y Ucrania cierran ronda de negociaciones de paz en Estambul con propuesta de cumbre en agosto
Con denuncias de “sesgo antiisraelí”, EE.UU. abandona la Unesco por tercera vez en su historia
Bombardeados y forzados a evacuar, más de dos millones sobreviven hacinados en el 12% de Gaza
Türkiye impulsa su industria de defensa a un nuevo nivel, afirma presidente Erdogan en la feria IDEF
Türkiye y Reino Unido refuerzan cooperación en defensa con un acuerdo por avión Eurofighter Typhoon
Venezuela inicia investigación por presuntos abusos a migrantes detenidos en prisión salvadoreña
Nacer para morir de hambre: el bloqueo de alimentos y los bombardeos condenan a los bebés en Gaza
Presidentes de Latinoamérica y España unen voces por Gaza y contra las amenazas a la democracia
Ministros de El Salvador y Türkiye refuerzan vínculos bilaterales en encuentro en Ankara
Lago Escondido: el polémico enclave del millonario Joe Lewis con nexos israelíes en la Patagonia
Por Agustín Gulman
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us