No hace mucho, el Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que “nada puede justificar la obliteración de Gaza que se ha desarrollado ante los ojos del mundo”.

La semana pasada, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, discípulo del fallecido rabino ultraderechista Meir Kahane –conocido por promover el racismo y la limpieza étnica– visitó una prisión israelí donde colgó una gran foto de la “obliteración en Gaza ” para que los prisioneros de seguridad palestinos la vieran.

En un video ampliamente difundido, se escucha a Ben-Gvir diciendo: “Así es como debe verse”.

El objetivo final de la obliteración es la destrucción total de algo para que nada permanezca. Pero este escenario infernal ya fue ensayado por Israel hace dos décadas.

La doctrina pionera de la aniquilación fue delineada por primera vez en 2005 por Gadi Eisenkot, excomandante militar israelí. Curiosamente, Eisenkot no es un extremista: se convirtió en político influyente, defensor de la democracia y de la solución de dos Estados.

Pero como estratega militar abrió una caja de Pandora que el Likud de derecha y la extrema derecha mesiánica abrazarían con el tiempo.

Hace veinte años, la estrategia de Eisenkot se basaba en la idea de que Israel debía infligir daños severos al suburbio de Dahiye, en Beirut, para crear una disuasión efectiva contra Hezbollah en el sur del Líbano. La premisa era que el uso de fuerza desproporcionada acabaría con Hezbollah de forma definitiva, o al menos temporalmente.

Cuando el ejército israelí adoptó lo que se conoció como la Doctrina Dahiya , la Guerra Fría ya era historia y se habían establecido tribunales penales internacionales ad hoc.

La Convención sobre el Genocidio formaba parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y la ONU contaba con un asesor especial para advertir sobre la prevención del genocidio.

Aparentemente, todo estaba dispuesto para enfrentar una doctrina militar que apuntaba explícitamente contra civiles e infraestructura civil.

Sin embargo, cuando Eisenkot declaró públicamente que Israel abrazaría una doctrina militar de extrema desproporción, capaz de asegurar atrocidades genocidas, no hubo protesta internacional ni intervención.

Ese silencio convirtió la guerra de aniquilación total en una cuestión de tiempo, no de principios.

Devastación civil como objetivo estratégico





Armado con esta doctrina, el ejército israelí apuntó deliberadamente a la infraestructura civil para infligir sufrimiento masivo a la población, buscando establecer una disuasión efectiva.

Tras la guerra del Líbano de 2006, la doctrina se aplicó nuevamente en la ofensiva sobre Gaza de 2008–2009, que causó entre 1.200 y 1.400 muertos palestinos y destruyó más de 46.000 viviendas, dejando sin hogar a más de 100.000 personas.

Como señaló Eisenkot: “Lo que sucedió en el barrio Dahiya de Beirut en 2006 ocurrirá en cada pueblo desde el que se disparen tiros hacia Israel. Usaremos poder desproporcionado y causaremos un daño y destrucción inmensos”.

Tras estos episodios, la doctrina quedó consolidada: la devastación civil dejó de ser un daño colateral desafortunado para convertirse en el núcleo de la estrategia militar israelí.

Así, 17 años antes del 7 de octubre de 2023, existía un consenso público entre militares y élites políticas de que en la próxima ofensiva se aplicaría fuerza desproporcionada con un poder de fuego devastador.

Sorprendentemente, el debate público sobre la estrategia Dahiya recibió poca atención de organismos internacionales dedicados a la prevención del genocidio.

Aun así, apenas un mes después del inicio de la actual guerra en Gaza, Eisenkot acusó al gabinete de Netanyahu de un comportamiento “casi criminal”, mientras el primer ministro intentaba ocultar protocolos, filtrar mentiras a los medios y modificar los objetivos de la ofensiva para apaciguar a la extrema derecha mesiánica.

Eisenkot había perdido a su propio hijo y a dos sobrinos en una ofensiva que ya rechazaba. Y sin embargo, la estrategia que cimentó el proyecto israelí de aniquilación de Gaza era, en gran medida, obra suya.

En noviembre de 2023, Giora Eiland , exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, llevó la doctrina aún más lejos.

Eiland argumentó –como lo había hecho la extrema derecha mesiánica desde los tiempos del rabino Meir Kahane y los rabinos ultranacionalistas en los años 70– que, dado que la mayoría de los palestinos en Gaza apoyan a Hamás, todas las mujeres del enclave son madres, hermanas y esposas de “asesinos de Hamás”.

Por tanto, Israel no solo estaba autorizado, sino moralmente obligado a ignorar el sufrimiento palestino.

En esta perspectiva, el castigo colectivo no era una violación del derecho internacional ni de un código moral perverso. Al estilo del protagonista de Joseph Conrad, el señor Kurtz, en El corazón de las tinieblas (1899), Eiland parecía coincidir: “¡Exterminen a todas las bestias!”.

Era el dictamen ético definitivo de la inhumanidad.