Las dos muletas apenas logran sostener el frágil cuerpo de Ahmed al-Agha cuando sale del hospital de campaña jordano en Jan Yunis, con el dolor marcado en su rostro.

Cada paso representa una lucha para este periodista palestino de 37 años, que intenta alcanzar el escaso transporte que podría llevarlo de regreso a su tienda para desplazados, a poco más de 8 kilómetros, en Al-Mawasi.

Han pasado cuatro meses desde que un bombardeo israelí destrozó la vida de Al-Agha el pasado 7 de abril, cuando trabajaba en las carpas de periodistas junto al Hospital Nasser en Jan Yunis.

El ataque le causó graves heridas de metralla en su abdomen, una arteria lacerada, fracturas en la pierna derecha en tres lugares y fragmentos incrustados en el pie izquierdo, la espalda y el hombro.

“Las estimaciones iniciales decían que después de cuatro meses podría moverme mejor y más rápido”, cuenta Al-Agha a TRT World, mientras se detiene para buscar apoyo en una pared cuando otra oleada de dolor lo golpea. “Pero los médicos me aconsejaron seguir descansando y evitar cualquier trabajo que requiera movimiento. Eso significa permanecer postrado en la tienda y no volver a la profesión que amo, que también es mi fuente de ingresos”, añadió.

El domingo, la tragedia volvió a golpear a la muy unida comunidad periodística de Gaza.

Un bombardeo israelí tuvo como objetivo las carpas afuera del hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza, donde trabajaban cinco periodistas de Al Jazeera: Anas al-Sharif , Mohammed Qreiqea, Hisham al-Nawajha, Mohammed Breka y Ayman al-Jadi. Todos murieron en lo que se ha condenado ampliamente como un ataque deliberado contra reporteros.

Sus asesinatos conmocionaron a la prensa global y marcaron el ataque más letal contra periodistas durante el actual conflicto.

Desde que Israel lanzó su brutal ofensiva el 7 de octubre de 2023, Gaza se ha convertido en el lugar más mortal del mundo para los periodistas. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 192 periodistas y trabajadores de medios han muerto en Gaza en poco más de 22 meses. El Sindicato de Periodistas Palestinos reporta que 238 miembros han fallecido, mientras más de 500 han resultado heridos, con muchos más desplazados o forzados al exilio.

Una profesión bajo fuego





Pero el ataque de abril que hirió a Al-Agha no fue un accidente.

Él y sus colegas trabajaban en un área cerca del hospital Nasser, la cual era conocida por las fuerzas israelíes y la comunidad internacional como un centro para periodistas que cubren la ofensiva para decenas de medios locales, árabes e internacionales.

“Este incidente me hizo comparar el periodismo con una profesión de muerte, ya no buscando una exclusiva como aprendimos en nuestras carreras”, reflexiona Al-Agha.

Con una maestría en estudios de medios, había trabajado como corresponsal para varios canales satelitales antes de octubre de 2023. Cuando comenzó la ofensiva israelí en Gaza, pasó a trabajar como periodista independiente para medios como Al-Qahirah Al-Ikhbariya y Al-Nile News, enfocándose principalmente en televisión y radio para BBC Arabic.

“La muerte nos acompaña en cada etapa de nuestro trabajo y en todos los lugares a los que viajamos, incluso en hospitales que deberían estar protegidos por el derecho internacional”, añade.

Bajo el derecho internacional humanitario, incluyendo los Convenios de Ginebra, los hospitales y centros médicos tienen protección especial y no deben ser atacados durante conflictos armados.

Comentando el ataque del domingo contra los periodistas de Al Jazeera, Al-Agha añade: “Es un mensaje de la ocupación para cada periodista palestino: ustedes son nuestro objetivo y su muerte no está lejos. Vivimos bajo el terror”.

Ibrahim Qannan conoce este miedo íntimamente. A sus 49 años, este corresponsal del canal satelital Al-Ghad ha sobrevivido a 22 meses de ataques sistemáticos, empezando con sus propias heridas el 7 de octubre de 2023, durante un bombardeo en el hospital Nasser en Jan Yunis.

Ahora padre de cinco hijos, y viviendo en tiendas para desplazados en Al-Mawasi, Qannan describe la campaña israelí contra los periodistas palestinos como un “asesinato y liquidación organizada para impedir que imágenes, sonidos y palabras salgan a la luz, manteniendo el genocidio sin documentar”.