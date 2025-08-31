El exespía israelí Yossi Cohen anunció que podría desafiar a Benjamín Netanyahu por la jefatura del gobierno en las elecciones previstas para el próximo año, sacudiendo el tablero político en un país profundamente dividido por su prolongada ofensiva en Gaza.

Cohen, quien dirigió el Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, entre 2016 y 2021, hizo el anuncio en un pódcast, donde también insinuó la posibilidad de formar un nuevo partido para enfrentarse al Likud de Netanyahu.

Netanyahu apenas se mantiene en el poder en medio de protestas masivas por su fracaso en traer de vuelta a los rehenes israelíes, pese a llevar casi dos años de ofensiva en Gaza, que ha dejado más de 63.000 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños.

Conocido por su destacada gestión al frente del Mossad y su papel clave en los Acuerdos de Abraham, que buscaban normalizar las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, Cohen parece apostar por sus credenciales en seguridad para proyectarse como un líder “unificador” en una sociedad profundamente dividida.

Su anuncio ha sido ampliamente cubierto por los medios israelíes, que en general presentaron el movimiento como largamente anticipado.

El debate público en redes sociales reflejó lo publicado en los medios, con algunos usuarios advirtiendo que la proliferación de candidatos opositores como Cohen podría reducir las posibilidades de un cambio de coalición al fragmentar los votos. Las reacciones oscilaron entre verlo como un “líder futuro excepcional” y compararlo con un “vendedor de autos usados”.

Gokhan Batu, analista de Israel en el Centro de Estudios de Oriente Medio con sede en Ankara, dijo a TRT World que el aparato militar y de inteligencia ocupa un “estatus especial” en la sociedad israelí.

“Un historial sólido de carrera y el carisma personal suelen otorgar a exsoldados y exagentes de inteligencia un nivel automático de apoyo público”, explica Batu.

El trasfondo religioso de Cohen y sus antiguas alianzas con figuras de derecha, combinado con su énfasis en la “unidad”, lo ubican “entre el centro y la derecha” del espectro político israelí, según Batu.

Mtanes Shehadeh, exmiembro de la Knéset, coincide con esta lectura y asegura a TRT World que las credenciales de seguridad de Cohen constituirán un “activo significativo” en la arena política.

“En la mentalidad israelí, el nombre de Cohen está ligado a logros en seguridad e inteligencia, en particular en la confrontación con el proyecto nuclear iraní”, afirma.

Cohen se atribuye el crédito por la operación de 2018 en la que el Mossad robó los archivos nucleares iraníes de cajas fuertes en un almacén en Teherán.

A diferencia de algunos líderes militares israelíes que han pasado a la política –como Benny Gantz, Yitzhak Rabin o Ariel Sharon–, la transición de Cohen desde el mundo secreto de la inteligencia a la política marca un desarrollo inédito en Israel.

Es la primera vez que un exjefe del Mossad busca postularse al cargo de primer ministro, señala Shehadeh.

Aunque la presencia mediática y los logros diplomáticos de Cohen refuerzan su imagen pública, estos factores por sí solos “no son suficientes” para competir contra Netanyahu, añade Shehadeh.

¿Herederero o rival de Netanyahu?





Los lazos históricos de Cohen con Netanyahu complican su candidatura. Antaño considerado un posible sucesor dentro del Likud, junto a miembros del gabinete como Ron Dermer –quien lidera las negociaciones para la liberación de rehenes–, Cohen enfrenta ahora la delicada tarea de forjar una identidad independiente.

“Cohen fue considerado, junto con Dermer, como una de las dos figuras vistas por Netanyahu como posibles sucesores”, señala Batu.

Sin embargo, los recientes cambios políticos, incluida la rumoreada salida de Dermer de la política, indican un “vacío político” que Cohen busca llenar, añade Batu.

Cohen se presenta como una figura alternativa en los ámbitos de la “seguridad y la cohesión social”, explica.

Shehadeh, no obstante, ve en los vínculos de Cohen con Netanyahu un posible lastre.