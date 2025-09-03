La seguridad será el eje principal de la reunión que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrá con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, este miércoles. Y como antesala del encuentro, la mandataria señaló que si bien tiene la disposición de alcanzar un acuerdo con Washington para combatir los carteles del narcotráfico y la migración irregular, la colaboración se hará desde el respeto mutuo y “sin subordinación”.

Durante su conferencia de prensa diaria este martes, Sheinbaum explicó que la reunión con Rubio será “muy cordial”. Añadió que el Gobierno de México realizará "una presentación de los logros de la estrategia de seguridad", y los aspectos en los que han colaborado ambos países dentro del respeto a sus soberanías.

Luego aclaró que no se firmará un acuerdo, sino que solo se espera que México y EE.UU. coincidan en "un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley". "Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación, en el marco de nuestras soberanías", remarcó la mandataria.

Sus declaraciones hacen eco del mensaje que envió un día antes durante su primer informe de gestión de gobierno este lunes. “La base de este entendimiento (con EE.UU.) es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y la territorialidad, y la cooperación sin subordinación”, declaró Sheinbaum en su discurso. Y luego enfatizó la disposición de México para lograr acuerdos de seguridad y de comercio con Estados Unidos, señalando que ambos países están cerca de finalizar un nuevo marco de trabajo.

“No es verdad”



Pocas horas antes de reunirse con Rubio el miércoles, la presidenta negó en declaraciones públicas la afirmación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que México está gobernado por los cárteles y que tienen miedo al envío de tropas del Ejército de Estados Unidos al país. “Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump", aseveró la mandataria. "No es verdad esta afirmación que hace, nos quedamos con la buena relación”, añadió durante su conferencia diaria.

Trump dijo el martes durante una entrevista que Sheinbaum es una mujer “elegante e increíble”, pero insistió en que “México está dirigido por cárteles” y señaló que le ha ofrecido a la presidenta el envío del Ejército estadounidense para combatir al narcotráfico. “Ella no quiere que lo hagamos (…) porque tiene miedo”, subrayó él. Al respecto, Sheinbaum agradeció la “buena mención” que hizo Trump sobre ella.

"¿Qué es lo importante para el pueblo de México? Que hemos logrado entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas. En el tema comercial todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos”, añadió.