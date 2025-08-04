L'inquinamento da plastica causa ogni anno danni economici legati alla salute per oltre 1,5 trilioni di dollari e contribuisce a malattie e decessi in ogni fase della vita, secondo una nuova revisione pubblicata domenica sulla rivista medica The Lancet.

“Il mondo è in una crisi della plastica,” hanno scritto gli autori. “Ma non è inevitabile.” Essi sollecitano interventi politici basati sulla scienza e sui costi, tra cui regolamentazioni, applicazione delle leggi e incentivi finanziari, simili a quelli utilizzati per combattere l'inquinamento atmosferico e l'esposizione al piombo.

I risultati emergono proprio mentre i negoziati guidati dalle Nazioni Unite per finalizzare un trattato globale sulla plastica riprendono a Ginevra.

Definendo la plastica una “grave e crescente” minaccia per la salute umana e planetaria, la revisione avverte che la produzione di plastica sta accelerando.