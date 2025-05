Il partito al governo della Corea del Sud ha sostituito il suo candidato presidenziale con l'ex primo ministro Han Duck-soo, secondo quanto riportato dai media locali sabato.

Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, la decisione, di grande impatto, è stata presa dopo colloqui tra Han e il partito del Potere Popolare (PPP), che in precedenza aveva nominato Kim Moon-soo come candidato per le elezioni del mese prossimo.

Il Partito ha convocato una riunione d'emergenza per avviare il processo di revoca della candidatura di Kim. La decisione formale del partito è attesa per domenica. Kim ha criticato aspramente la mossa, definendola un “colpo di stato politico notturno.”

TRT Global - South Korea’s ex PM enters presidential race On June 3, the vote will decide who replaces impeached former president Yoon Suk Yeol 🔗

Sabato, Kim ha anche presentato un'ingiunzione urgente presso un tribunale di Seoul per bloccare la decisione della leadership del PPP. In precedenza, Kim aveva avvertito che avrebbe intrapreso azioni legali e politiche contro la decisione del partito di sostituirlo come candidato.

“Un colpo di stato politico è avvenuto nel cuore della notte. Questo atto antidemocratico è senza precedenti non solo nella storia costituzionale della Corea del Sud, ma anche nella storia mondiale,” ha dichiarato.

“Renderò legalmente e politicamente responsabili coloro che hanno causato questa situazione,” ha avvertito.

La Corea del Sud terrà un'elezione presidenziale straordinaria il 3 giugno, dopo che la Corte Costituzionale ha rimosso dall'incarico l'ex presidente Yoon Suk Yeol.

Secondo un recente sondaggio del JoongAng Ilbo, il candidato del partito Democratico Lee Jae-myung rimane il favorito con il 47% di supporto, seguito da Han con il 23%, Kim con il 13% e il candidato del partito della Riforma Lee Jun-seok con il 4%.