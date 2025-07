È salito ad almeno 34 il numero delle vittime dell’incidente che ha coinvolto sabato una barca turistica nella celebre Baia di Ha Long, nel nord-est del Vietnam. L’imbarcazione, con a bordo 53 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, si è rovesciata a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Secondo quanto riportato dal quotidiano VN Express, citando fonti ufficiali della provincia di Quang Ninh, la barca – identificata con il nome Wonder Sea – è stata sorpresa nel primo pomeriggio da forti raffiche di vento e piogge torrenziali nei pressi della grotta Dau Go, una delle attrazioni più visitate della baia.

Le autorità locali hanno confermato che 12 persone sono state tratte in salvo, mentre i soccorritori hanno recuperato finora i corpi di 34 vittime. Le ricerche dei dispersi continuano, anche se ostacolate dal maltempo e dalla scarsa visibilità che, nella notte tra sabato e domenica, ha costretto a sospendere temporaneamente le operazioni.

A bordo dell’imbarcazione si trovavano anche famiglie con bambini. L’equipaggio era composto da cinque persone, mentre i passeggeri erano per lo più turisti.

Indagine in corso

La polizia, insieme alle autorità marittime e ai servizi di emergenza, ha avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e per verificare l’eventuale negligenza da parte della compagnia di navigazione in merito alle misure di sicurezza.

La Baia di Ha Long, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è una delle mete turistiche più iconiche del Vietnam, conosciuta in tutto il mondo per i suoi spettacolari faraglioni calcarei e le acque smeraldine.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza dei tour in barca nell’area, specialmente in presenza di condizioni meteo avverse.