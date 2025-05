Mentre l'anno volge al termine, continuano i violenti attacchi di Israele contro i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania occupata. Nel frattempo, non ci sono segnali di un cessate il fuoco, né tantomeno di una risoluzione del conflitto tra Ucraina e Russia.

Lo spargimento di sangue a Gaza e nella Cisgiordania occupata ha raggiunto livelli senza precedenti. Più di 35.000 palestinesi sono stati uccisi nel 2024, rendendolo l'anno più letale dall'inizio dell'occupazione israeliana e dell'aggressione sionista nel 1948. L'Ucraina ha vissuto una delle pagine più sanguinose della storia, con 67.000 morti da entrambe le parti.

In Libano, rimane in vigore un fragile cessate il fuoco di 60 giorni tra Hezbollah e Israele, iniziato a fine novembre. Tuttavia, circa 4.000 libanesi sono stati uccisi nel corso dell'anno e il governo Netanyahu ha ripetutamente violato il cessate il fuoco per vari motivi.

In Siria alla fine di novembre, le forze di opposizione hanno inaspettatamente rovesciato il regime di Assad dopo un’intensa campagna durata 11 giorni. Da allora, nonostante una lunga storia di repressione baathista, il Paese è rimasto straordinariamente calmo.

Il 2024 è stato un anno sanguinoso in generale, con un totale di 233.000 morti, secondo il progetto Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Dal 2019, gli atti di violenza sono raddoppiati, con una persona su otto nel mondo che ha vissuto un conflitto. Secondo l'ACLED, la Palestina è stata il centro di questa violenza.

Attacco a Gaza

Il 2024 è passato alla storia come la fase più terribile delle sofferenze del popolo palestinese, oscurando oltre un secolo di storia di oppressione e massacri sionisti. In questo clima di violenza incessante, la partecipazione di entrambe le parti, Hamas e Israele, ai negoziati in Qatar per raggiungere un cessate il fuoco è stato come accendere una luce di speranza.

La scorsa settimana, il ministro della Difesa israeliano Katz ha descritto l'attuale fase dei negoziati come “la più vicina a un accordo sugli ostaggi” dopo l'accordo del novembre 2023, in cui più di 100 ostaggi israeliani furono scambiati con prigionieri palestinesi.

Nonostante questi sviluppi, gli analisti rimangono scettici sulla fine dell'occupazione israeliana di Gaza. Secondo un recente rapporto del New York Times, Israele ha stabilito 19 basi militari nel territorio mediterraneo. Inoltre, le forze israeliane hanno efficacemente separato le parti settentrionali e meridionali di Gaza, creando una grande struttura militare nel centro.

Kamel Hawwash, professore, autore e analista politico palestinese, vede l'espansione della presenza militare di Israele come indicativa di una “occupazione prolungata”. “Israele non lascerà nessuna parte di Gaza, perché chi li tirerà fuori?”, ha dichiarato a TRT World, sottolineando il sostegno statunitense e occidentale a Tel Aviv.

Subito dopo il mese di ottobre, i leader israeliani hanno annunciato l'intenzione di espellere completamente i palestinesi da Gaza. Hawwash ha esitato a definire l'operazione in corso come un tentativo di annientamento totale, ma ha affermato che Israele, con il sostegno di Stati Uniti e Regno Unito, “si è rapidamente reso conto di poter fare qualsiasi cosa”.

Dal 2023 ottobre, gli attacchi israeliani hanno ucciso più di 45.000 palestinesi, tra cui 14.500 bambini, e ne hanno feriti oltre 106.000. “Tutti gli 1,1 milioni di bambini di Gaza hanno urgente bisogno di protezione e di sostegno alla salute mentale”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell'UNICEF Catherine Russell in un post sui social media.

Guerra in Ucraina

L'anno 2024 è stato testimone di un periodo di conflitto estremamente sanguinoso tra Russia e Ucraina. Le forze russe hanno compiuto progressi significativi nelle regioni orientali dell'Ucraina, prendendo il sopravvento su Kiev, mentre il governo di Volodymyr Zelensky ha lanciato un'inaspettata controffensiva in risposta all'intensificazione dell'offensiva di Mosca, occupando parti della regione russa di Kursk.

Secondo il Ministero della Difesa russo, nel 2024 le forze di Mosca hanno conquistato un totale di circa 4.500 chilometri quadrati di territorio ucraino, avanzando in media di 30 chilometri quadrati al giorno. Recentemente, le forze russe hanno consolidato il controllo di aree chiave nell'Ucraina orientale, avvicinandosi alla città strategica di Pokrovsk.

La scorsa settimana a Mosca si è verificato un fatto drammatico. Un'esplosione vicino al Cremlino ha ucciso Igor Kirillov, un alto generale russo a capo dell'unità radiologica, chimica e biologica della Russia. L'Ucraina ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

Secondo il politologo rus e ex consigliere di Vladimir Putin, Sergei Markov, Kirillov non era stato preso di mira solo dall'Ucraina, ma anche dagli Stati Uniti. In una dichiarazione a TRT World, Markov ha detto: "Questa era una vendetta degli americani contro di lui" e ha sottolineato la campagna di Kirillov contro le attività chimiche e biologiche degli Stati Uniti in Ucraina.

Nel suo discorso del 2022, Kirillov aveva definito le attività del Pentagono in Ucraina come una "copertura per ricerche militari e biologiche illegali" e aveva accusato i membri del Partito Democratico degli Stati Uniti di finanziare attività di armi biologiche in Ucraina. Kirillov aveva anche indicato Metabiota, un appaltatore del Pentagono sostenuto dal fondo di investimento di Hunter Biden, affermando: "Questo è uno dei principali appaltatori del Pentagono".

L'Ucraina ha accusato Kirillov di utilizzare munizioni chimiche contro la propria popolazione.

L'anno 2024 ha visto anche una grande operazione transfrontaliera nella regione di Kursk, in Ucraina. Il Wall Street Journal l'ha descritta come “la prima invasione straniera del territorio russo dalla Seconda guerra mondiale”. L'operazione aveva lo scopo di dimostrare la capacità di resistenza di Kiev e di sottolineare la necessità di un continuo sostegno militare occidentale.

Dal punto di vista storico, Kursk, dove durante la Seconda Guerra Mondiale ebbe luogo la più grande battaglia corazzata tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, è tornata nel 2024 a essere un simbolico campo di battaglia. Il governo di Zelensky ha inviato un chiaro messaggio ai paesi della NATO con questa operazione: l'Ucraina continua a resistere e merita un aumento del sostegno armato.

Attacchi israeliani al Libano

Quest'anno l'aggressione di Israele non si è limitata a Gaza, ma si è estesa al vicino Libano. Il Libano continua a soffrire per decenni di invasioni e attacchi transfrontalieri da parte di Tel Aviv.

Gli attacchi di Israele contro il Libano sono iniziati a settembre. Israele ha ucciso molte persone e ne ha ferite migliaia utilizzando ordigni esplosivi e radio come tattica segreta. Il mese scorso, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha riconosciuto che dietro gli attacchi mortali c'era Israele.

Alla fine di settembre, Israele ha lanciato attacchi aerei contro i leader di Hezbollah e importanti personalità politiche in Libano. In questi attacchi, lo storico leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato ucciso in un raid israeliano. Anche il principale leader di Hezbollah, Hashim Safiyuddin, che avrebbe dovuto succedere a Nasrallah, è stato ucciso all'inizio di ottobre.

A ottobre le forze di terra israeliane entrarono in Libano. Si è trattato della prima incursione terrestre di Israele in Libano dopo il conflitto militare tra Hezbollah e Tel Aviv del 2006 e ha segnato la sesta invasione israeliana del piccolo stato del Mediterraneo orientale. L'occupazione e gli attacchi israeliani hanno provocato la morte di migliaia di libanesi e il ferimento di oltre 16.000 persone.

Il 27 novembre Hezbollah e Israele hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco in cui entrambe le parti si sono dichiarate vincitrici. Tuttavia, secondo le autorità libanesi, le forze israeliane hanno violato questo fragile cessate il fuoco più di 200 volte.

Fine del regime di Assad

L'anno 2024 ha segnato la fine del regime Baath e del governo di Bashar Assad in Siria, nonostante i sanguinosi conflitti che si sono verificati durante tutto l'anno. Il regime di Assad ha causato la morte di oltre 500.000 persone e lo sfollamento di quasi metà della popolazione del Paese attraverso la repressione e la violenza nel corso di 13 anni di brutale guerra civile.

Nella lunga guerra civile iniziata con la Primavera araba nel 2011, i gruppi di opposizione armata che combattono contro il regime di Assad, sostenuti da Russia e Iran, non sono mai stati in grado di dichiarare una vittoria completa. Al contrario, sono fuggiti dagli attacchi del regime e si sono ritirati nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria.

Alla fine di novembre, i gruppi di opposizione guidati da Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno lanciato un'immediata offensiva contro il regime con un'operazione fulminea. Questa operazione, che ha avanzato rapidamente nel nord della Siria, ha portato alla conquista di Aleppo, una delle città più grandi e storiche del paese. Successivamente, la città di Hama, che da tempo era la roccaforte dei sentimenti anti-regime, è passata sotto il controllo dei ribelli. Hama era stata obiettivo della gestione repressiva della famiglia Assad fin dagli anni '60.

La rapida conquista di città come Aleppo e Hama, che durante la guerra civile non erano mai passate sotto il controllo dell'opposizione, segnava il crollo del regime di Assad. L'8 dicembre, i gruppi di opposizione entrarono a Damasco, l'antica capitale della Siria, senza incontrare resistenza. L'esercito del regime scomparve e Bashar al-Assad, insieme alla sua famiglia, fuggì a Mosca.

Dopo il crollo del regime, i gruppi di opposizione hanno formato un governo ad interim. Questo governo era guidato da Mohamed al-Bashir come nuovo primo ministro e da Ahmed al-Sharaa, leader dell'HTS. Finora, la transizione è stata in gran parte pacifica e ha offerto un barlume di speranza a una nazione stanca della guerra.

Omar al-Hariri, giornalista siriano con sede a Daraa, ha dichiarato a TRT World: “Questo è un messaggio per tutti gli oppressi e i rivoluzionari del mondo: “Il diritto prevarrà e il popolo trionferà nonostante tutte le ingiustizie e gli spargimenti di sangue”, ha detto a TRT World: “Non perdete la speranza”.

Altri conflitti: Sudan e Myanmar

Fino al 2024, nonostante la fine della sanguinosa guerra civile in Siria, altri conflitti in tutto il mondo con un alto numero di vittime sono tutt'altro che risolti.

In 20 mesi di guerra civile, il Sudan è stato testimone di una delle più grandi crisi di sfollamento al mondo. Il conflitto tra le forze militari sudanesi e un gruppo paramilitare ha sfollato il 30% della popolazione del Paese. Inoltre, crescenti crisi di carestia hanno colpito milioni di persone, mentre il conflitto ha causato più di 24.000 morti.

Il Myanmar ha chiuso l'anno con una crescente violenza sotto il governo della giunta militare. Mentre gli scontri tra il regime militare e le forze antigovernative continuavano a intensificarsi, la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto per il principale leader militare del Paese. Tuttavia, questo passo, lungi dal placare le tensioni nel Paese, ha ulteriormente infiammato i conflitti.