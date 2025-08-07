АҚШ президенті Дональд Трамп Үндістанға салынатын жаңа санкция мәлімдемесінен кейін Ресей мұнайын сатып алуды жалғастырып жатқан елдерге тағы да қосымша санкция енгізетінін мәлімдеді.
Трамп сәрсенбі күні Ақ Үйде журналистерге: «Әлі талай нәрсені көресіздер. Тағы да екінші деңгейлі санкциялар болады», - деді. Қытайдың да нысанадағы елдердің қатарында болуы мүмкін екенін меңзеді.
«Пекинге де осындай шаралар қолданылуы мүмкін бе?» деген сұраққа Трамп: «Мүмкін. Жағдайға байланысты», - деп жауап берді. Ол Қытаймен жалғасып жатқан және ілгеріледі деп мәлімдеген сауда келіссөздеріне сілтеме жасады.
Сол күні Трамп Жаңа Дели үкіметінің Ресейдің шикі мұнайын үздіксіз сатып алуына жауап ретінде Үндістаннан әкелінетін өнімдерге қосымша 25% кедендік баж салығын енгізетін жарлыққа қол қойды. Аталған баж салығының 21 күн ішінде күшіне енетіні хабарланды.
Сондай-ақ Ресей мұнайын «тікелей немесе жанама түрде» импорттап жатқан басқа елдерді анықтауды Мемлекеттік хатшы Марко Рубио мен Қаржы министрі Скотт Бессентке жүктеді.
Бұл мәлімдеме АҚШ-тың арнайы өкілі Стив Уиткоффтың Ресей өкілдерімен келіссөз жүргізу үшін Мәскеуге жасаған сапарынан кейін және Трамптың «бұл мәселе бойынша шешім қабылдаймыз» деген сөзінен небәрі бір күн өткен соң жасалды.