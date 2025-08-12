САЯСАТ
Трамп Қытайға қатысты тарифті 90 күнге ұзартты
Қытай Сауда министрлігі АҚШ-та өндірілген тауарларға салынған тарифті 90 күнге тоқтатты, бірақ 10%-дық тариф жалғасады.
/ AP
12 сағат бұрын

АҚШ президенті Дональд Трамп дүйсенбі күні Қытайға салынған тарифтің тағы 90 күнге тоқтатылуын көздейтін жарлыққа қол қойғанын мәлімдеді.

Трамп дүйсенбі күні «Truth Social» желісінде «Келісімнің басқа тармақтары өзгеріссіз қалады. Бұл мәселеге қызығушылық танытқандарыңыз үшін рақмет» деген жазба жариялады.

Жарлыққа сәйкес, АҚШ Қытайдан импортталатын тауарларға тарифтерді тоқтатуды 10 қарашаға дейін ұзартпақ. Осы кезеңде 10 пайыздық өзара тариф жалғасады.

Қытай Сауда министрлігі де АҚШ тауарларына салынған тарифтерді 90 күнге тоқтататынын мәлімдеді. Мәлімдемеде АҚШ өнімдеріне 10%-дық  тариф сақталатыны атап өтілді.

Маңызды келісім

Мамыр айында Женевада өткен жоғары деңгейдегі келіссөздерден кейін екі ел шиеленісті азайтуға келіссе де, үрдіс баяу жүруде.

Маусым айында экономика саласының маңызды өкілдері Лондонда басқосты және келісімнің орындалмауына қатысты келіспеушіліктер туындады. АҚШ өкілдері қытайлық әріптестерін келісімді бұзды деп айыптады. Екі ел өткен айда қайтадан Стокгольмде кездесті.

АҚШ-тың Сауда өкілі Джеймисон Грир өткен ай кез келген ұзарту мәселесі бойынша соңғы шешімді Трамп қабылдайтынын мәлімдеді.

Трамп жексенбі күні әлеуметтік желіде жариялаған жазбасында «Қытай соя бұршағына тапсырысты тез арада төрт есе арттырады деп күтемін», - деді. Бұл АҚШ-пен сауда теңгерімін реттеудің бір жолы екенін атап өтті.

Тараптар арасындағы шиеленісті азайту келісімі аясында Пекин АҚШ өнімдеріне салынатын тарифті 10%-дық деңгейде қалдырды.

Қаңтар айында қызметіне кіріскен Трамп барлық сауда серіктестеріне «өзара» 10%-дық тариф енгізген болатын.

Өткен бейсенбі күні бұл тариф ондаған ел үшін әртүрлі деңгейде көтерілді.

