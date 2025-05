De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft aangekondigd dat het kantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Tegengaan van Buitenlandse Informatie Manipulatie en Interferentie, voorheen bekend als het Global Engagement Center (GEC), wordt gesloten.

“In het afgelopen decennium zijn Amerikanen belasterd, ontslagen, aangeklaagd en zelfs gevangengezet, enkel omdat ze hun mening uitten,” schreef Rubio woensdag op X. “Daar komt vandaag een einde aan.”

Volgens Rubio “heeft het kantoor actief de stemmen van Amerikanen, die zij juist zouden moeten dienen, het zwijgen opgelegd en gecensureerd.”

In een opiniestuk in The Federalist schetste Rubio de beslissing als onderdeel van president Donald Trump’s inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te herstellen en de “desinformatie-industrie” terug te dringen. “De regering-Trump verwerpt deze anti-Amerikaanse houding,” schreef Rubio. “Het Amerikaanse volk heeft geen obscure instantie nodig om hen te ‘beschermen’ tegen leugens door X onder druk te zetten om gebruikers te verbannen of te proberen The Federalist uit de markt te drukken.”

Het GEC werd oorspronkelijk in 2011 opgericht als het Center for Strategic Counterterrorism Communications en werd onder de regering-Obama hernoemd en uitgebreid om buitenlandse propaganda en desinformatie te monitoren. Critici hebben betoogd dat de missie zich steeds meer op binnenlandse zaken richtte, een bewering die het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder heeft ontkend.

Het GEC, dat een budget van 61 miljoen dollar had en ongeveer 120 werknemers in dienst had, stopte in december met zijn activiteiten nadat het door de Republikeins gecontroleerde Congres weigerde de financiering te verlengen. Deze stap komt op een moment dat Rubio kritiek krijgt vanwege het intrekken van visa van internationale studenten die betrokken zijn bij pro-Palestijnse protesten of opiniestukken, wat vragen oproept over vrijheid van meningsuiting en de Eerste Amendement.