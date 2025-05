De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Europa opgeroepen om erkenning te geven aan de veranderende rol van Türkiye in mondiale aangelegenheden. Hij benadrukte Ankara's inzet voor regionale stabiliteit en de ambitie om nauwere banden met de Europese Unie aan te gaan.

In een toespraak tot de natie na een kabinetsvergadering op maandag verklaarde Erdogan dat Türkiye hoopt dat zijn “Europese vrienden” de cruciale positie van het land erkennen in het hervormen van de wereld, vooral te midden van verschuivende veiligheidsdynamieken na de opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de NAVO en de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Hij herhaalde Türkiye's streven naar volwaardig EU-lidmaatschap en benadrukte dat mondiale machtsstructuren bezwijken onder hun eigen tegenstrijdigheden.

“Het zogenaamde op regels gebaseerde mondiale systeem stort in,” verklaarde Erdogan. “En de sterkste klappen voor de internationale orde komen van haar eigen oprichters.”

Ontwikkelingen in Syrië

Met betrekking tot de crisis in Syrië verklaarde Erdogan dat Ankara “alle vormen van agressie die de territoriale integriteit en sociale stabiliteit van Syrië bedreigen, inclusief daden van terrorisme en intimidatie, sterk veroordeelt.”

Hij erkende dat de Syrische regering de situatie grotendeels onder controle heeft gekregen door “effectieve interventie,” maar waarschuwde dat de spanningen op de grond hoog blijven.

Erdogan verwelkomde de “gematigde en kalmerende uitspraken” van de Syrische president Alsharaa en zijn standvastige houding tegen wetteloosheid. Hij riep Damascus op om snel actie te ondernemen om de spanningen te verminderen.

Hij benadrukte dat Türkiye waakzaam blijft om ervoor te zorgen dat geen enkele ontwikkeling in Syrië een bedreiging vormt voor de eigen veiligheid.

“Wij houden ons niet bezig met iemands etniciteit, religie of sekte—of het nu in Irak, Syrië, Libanon of een ander land in de regio is,” zei Erdogan, waarmee hij Türkiye's principiële standpunt herbevestigde.

De president herinnerde ook aan Türkiye's standvastige positie tijdens het Syrische conflict: “Toen een miljoen Syriërs werden afgeslacht door het Baath-regime, stonden wij stevig. Wij staan vandaag nog steeds op dezelfde plek.”

Nu Türkiye zich profileert als een belangrijke geopolitieke speler, onderstreept Erdogan's boodschap Ankara's inzet voor regionale veiligheid, diplomatieke betrokkenheid en de groeiende rol in het hervormen van mondiale machtsstructuren.