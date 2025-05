Een chemische tanker en een containerschip zijn voor de noordoostkust van Engeland met elkaar in aanvaring gekomen, wat heeft geleid tot een grote brand op ten minste één van de schepen en meerdere slachtoffers.

De autoriteiten hebben een noodoperatie op touw gezet. De kustwacht meldde maandag dat een helikopter, een vliegtuig, reddingsboten en nabijgelegen schepen met bluscapaciteit zijn ingezet om bijstand te verlenen.

Tweeëndertig slachtoffers zijn aan land gebracht, waar ambulances klaarstonden om hen naar het ziekenhuis in de havenstad Grimsby te vervoeren, aldus de directeur van Port of Grimsby East via e-mail.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn.

Volgens bronnen uit de scheepvaartsector gaat het om de Amerikaanse chemische tanker Stena Immaculate en het Portugese containerschip Solong. De BBC citeerde Erik Hanell, de directeur van Stena Bulk, die bevestigde dat alle bemanningsleden van de tanker in veiligheid zijn gebracht.

Televisiebeelden van de BBC toonden minstens één schip in brand, met dikke zwarte rookwolken die opstegen in een grijze lucht.

De Royal National Lifeboat Institution (RNLI), een reddingsdienst die betrokken is bij de noodoperatie, verklaarde: "Er waren meldingen dat een aantal mensen de schepen had verlaten na de aanvaring en dat er branden waren op beide schepen."

De botsing vond plaats in een druk bevaren waterweg met verkeer van havens langs de noordoostkust van Groot-Brittannië naar Nederland en Duitsland, aldus bronnen uit de scheepvaartsector.

Stena meldde dat hun tanker werd geëxploiteerd door het Amerikaanse logistieke bedrijf Crowley. De tanker is een van de tien schepen die deel uitmaken van een Amerikaans overheidsprogramma om brandstof te leveren aan de strijdkrachten.

Volgens de maritieme analysewebsite Marine Traffic lag de 183 meter lange Stena Immaculate voor anker bij Immingham, in het noordoosten van Engeland, toen het werd geraakt door de 140 meter lange Solong, die op weg was naar Rotterdam.

Twee scheepvaartbronnen bevestigden dat de Stena Immaculate ten tijde van het incident voor anker lag.

De Noorse scheepsverzekeraar Skuld bevestigde alleen dat de Stena Immaculate bij hen verzekerd was voor bescherming en aansprakelijkheid, een verzekeringstype dat milieuschade en letsel of overlijden van bemanningsleden dekt.

De manager van Solong, de in Hamburg gevestigde Ernst Russ, reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

De Internationale Maritieme Organisatie, de scheepvaartorganisatie van de Verenigde Naties, liet weten op de hoogte te zijn van de situatie.