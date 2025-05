Een Duitse rechtbank heeft vier leden van een extremistische groepering gelinkt aan de Reichsbürgerbeweging veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens het plannen van een staatsgreep en het ontvoeren van de minister van Volksgezondheid.

De drie mannen en één vrouw, leden van de zelfverklaarde "Verenigde Patriotten" groep, kregen donderdag straffen opgelegd variërend van vijf jaar en negen maanden tot acht jaar door het hogere regionale gerechtshof in Koblenz.

Dit was een van de vele rechtszaken gericht tegen de bredere extreemrechtse beweging, waarvan de leden complottheorieën aanhangen en de legitimiteit van de moderne Duitse staat afwijzen.

De groep had samen een plan gesmeed om minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren, een figuur die door veel tegenstanders van de coronamaatregelen werd veracht, en om zijn lijfwachten te doden indien nodig.

Na het vonnis bedankte Lauterbach, lid van de centrumlinkse SPD, "de politie en de rechterlijke macht voor het oplossen en bestraffen van de geplande misdaad".

De rechtbank vernam dat de vier in januari 2022 hun krachten hadden gebundeld met het plan om in Duitsland door middel van geweld een burgeroorlog te ontketenen met als doel de staatsmacht over te nemen.

Hun plan omvatte een sabotageaanval om het elektriciteitsnet uit te schakelen in een operatie die ze "Stille Nacht" noemden.

Ze hoopten dat in de daaropvolgende chaos ontevreden leden van de veiligheidsdiensten zich bij hen zouden aansluiten.

De verdachten waren gelieerd aan de Reichsbürgerbeweging, waarvan de aanhangers geloven dat het Duitse Keizerrijk, dat in 1918 instortte, nog steeds bestaat.

Verschillende andere zaken zijn aangespannen door rechtbanken in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München en Stuttgart, waarvan sommige hebben geleid tot veroordelingen en anderen nog lopen.

De eclectische beweging van ontevredenen en wapenliefhebbers werd geleid door een kleine aristocraat en zakenman, prins Heinrich XIII Reuss. De vermeende coupplegers zouden inspiratie hebben gehaald uit de wereldwijde QAnon-beweging.

De rechtbank in Koblenz oordeelde ook dat twee van de hoofdverdachten schuldig waren aan wapenbezit en dat één van hen een ernstige daad van staatsgevaarlijk geweld had gepland.

De drie mannen werden in april 2022 gearresteerd en de vrouw in oktober van dat jaar. Het proces begon in mei 2023.

Een vijfde verdachte werd veroordeeld tot twee jaar en tien maanden gevangenisstraf wegens lidmaatschap van de terroristische groep en het plannen van hoogverraad.

In april vorig jaar zeiden Duitse aanklagers dat ze een zesde verdachte hadden aangeklaagd in verband met het ontvoeringsplan.

Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser verklaarde: "De onderzoeken naar deze terroristische groep hebben een afgrond onthuld. De gewelddadige plannen voor een staatsgreep, voor aanvallen op de elektriciteitsinfrastructuur, voor de ontvoering van minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach en voor het doden van zijn lijfwachten hebben een enorme dreiging aangetoond."

Ze voegde eraan toe dat de veiligheidsdiensten "de dreigingen van de Reichsbürgerscene serieus nemen en dienovereenkomstig handelen. We beschermen onze democratie."