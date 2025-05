De Poolse premier Donald Tusk heeft maandag kritiek geuit op oppositiepolitici in Polen vanwege hun steun aan verbale aanvallen van Amerikaanse politici op de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslaw Sikorski, afgelopen weekend.

De controverse tussen Amerikaanse en Poolse functionarissen begon met een bericht van de Amerikaanse miljardair Elon Musk op X (voorheen Twitter) op zondag.

Musk, hoofd van het Amerikaanse Department of Government Efficiency (DOGE) en eigenaar van SpaceX, dat internet levert via Starlink-satellieten, schreef: "Mijn Starlink-systeem is de ruggengraat van het Oekraïense leger.

Als ik het uitschakel, stort het hele front (van Oekraïne in de lopende oorlog tussen Moskou en Kiev) in."

Sikorski antwoordde: "Starlink voor Oekraïne wordt gefinancierd door het Poolse ministerie van Digitale Zaken voor een bedrag van ongeveer 50 miljoen dollar per jaar. Als we de ethiek van het bedreigen van het slachtoffer van agressie even buiten beschouwing laten, zullen we gedwongen worden om naar andere leveranciers te zoeken als SpaceX een onbetrouwbare leverancier blijkt te zijn."

Politici van de oppositiepartij spraken hun steun uit voor de Amerikaanse regering nadat Musk Sikorski op X had aangesproken met: "Wees stil, kleine man.

Je betaalt slechts een klein deel van de kosten. En er is geen vervanging voor Starlink."

Parlementslid Michal Wojcik riep op tot het aftreden van de Poolse regering, terwijl Pawel Jablonski verklaarde dat "voor het welzijn van de Poolse diplomatie iemand Sikorski's Twitter-account moet afnemen."

Lid van het Europees Parlement Arkadiusz Mularczyk schreef op X: "Onze excuses voor Sikorski."

Tusk reageerde vervolgens op X: "Door Sikorski aan te vallen, die rustig aan politici uit een ander land het Poolse nationale belang uitlegt, verliest de oppositiepartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de laatste resten van haar nationale waardigheid.

Politieke en morele faillieten."

Ondertussen beschuldigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Sikorski in een bericht op X van "dingen verzinnen" en zei: "Niemand heeft gedreigd Oekraïne af te sluiten van Starlink. En zeg dankjewel, zonder Starlink had Oekraïne deze oorlog allang verloren en zouden de Russen nu aan de grens met Polen staan."

Recentelijk zijn de gesprekken tussen Eutelsat, een van Europa's grootste satellietoperators, en de EU naar verluidt geïntensiveerd. Het satellietbedrijf zou uiteindelijk het netwerk van Amerikaanse communicatieterminals in Oekraïne kunnen vervangen.