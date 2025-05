Vluchtannuleringen op de luchthaven van Hamburg hebben zondag meer dan 40.000 passagiers getroffen na een onverwachte staking door werknemers, een dag voordat een bredere protestactie in heel Duitsland gepland stond in het kader van nieuwe cao-onderhandelingen.

Volgens de luchthaven gingen slechts 10 van de meer dan 280 geplande vluchten op zondagochtend door zoals gepland.

Veel servicebalies bleven onbezet, terwijl gestrande passagiers in de rij stonden om informatie te krijgen over de annuleringen. Een groot elektronisch vertrekbord toonde in rode letters het woord 'geannuleerd' naast de lijst met alle vluchten.

De verrassingsstaking, die naar verluidt slechts een half uur van tevoren plaatsvond, kwam vóór een bredere reeks van aangekondigde stakingen die maandag op 13 luchthavens in Duitsland plaatsvinden, georganiseerd door de vakbond ver.di.

De vakbond, waarvan de leden werkzaam zijn in onder andere passagiersdiensten en de controle van vracht en goederen, riep op tot de staking van zondag door beveiligingspersoneel om druk uit te oefenen op de werkgevers tijdens collectieve onderhandelingen.

“Het gedrag van de vakbond ver.di is oneervol: de staking zonder aankondiging treft Hamburg Airport aan het begin van het vakantieseizoen,” zei luchthavenwoordvoerster Katja Bromm in een verklaring. Ze voegde eraan toe dat aankomsten op maandag mogelijk zouden zijn, maar dat er “aanzienlijke verstoringen en annuleringen” werden verwacht.

Bromm noemde de stakingen van zondag “buiten proportie en oneerlijk tegenover tienduizenden reizigers die niets met het conflict te maken hebben.”

‘Het moet effectief zijn’

De vakbond ver.di onderhandelt al maanden over een nieuwe overeenkomst die onder andere betere arbeidsomstandigheden, meer vakantiedagen, een verhoging van de jaarlijkse bonus tot 50 procent en de vrijheid om een arts te kiezen voor verplichte medische controles voor werknemers beoogt.

Lars Stubbe, een vakbondsfunctionaris, verklaarde: “Een staking moet economische schade veroorzaken.”

“We weten dat het een enorme last is voor passagiers. Onze collega’s weten dat ook. Maar ze hebben gezegd dat we moeten staken. Het moet effectief zijn, zodat we een redelijk bod hebben om over te onderhandelen.”

Sommige gestrande passagiers konden hun frustratie niet verbergen.

“Ik vraag me ook af waarom het zo is, want er zou morgen (maandag) een grote staking zijn — en waarom is het vandaag?” zei Alva Wetzel, die had gehoopt te reizen. “Het is gewoon stom.”