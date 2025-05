De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven een nucleaire deal met Iran te willen sluiten. Donderdag stuurde hij een brief naar de Iraanse leiders waarin hij hoopte dat de Islamitische Republiek, een aartsvijand van de langdurige Amerikaanse bondgenoot Israël, bereid zou zijn om te onderhandelen.

"Ik zei dat ik hoop dat jullie gaan onderhandelen, want dat zou veel beter zijn voor Iran," verklaarde Trump in een interview met Fox Business Network, uitgezonden op vrijdag.

"Ik denk dat ze die brief willen ontvangen. Het andere alternatief is dat we iets moeten doen, want je kunt geen andere kernwapen toestaan."

Er was geen directe reactie van het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar het momenteel weekend is, op een verzoek om commentaar op de uitspraken van Trump.

De brief leek gericht te zijn aan de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei. Het Witte Huis reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om verduidelijking hierover.

"Er zijn twee manieren om met Iran om te gaan: militair, of je sluit een deal," zei Trump. "Ik geef de voorkeur aan een deal, want ik ben niet uit op het schaden van Iran. Het zijn geweldige mensen."

Sinds zijn aantreden in januari heeft Trump de Amerikaanse buitenlandse politiek op zijn kop gezet. Hij heeft een meer verzoenende houding aangenomen tegenover Rusland, wat westerse bondgenoten op hun hoede heeft gemaakt, terwijl hij probeert een einde te maken aan de drie jaar durende oorlog van Moskou in Oekraïne.

Trump trok zich in 2018 terug uit de nucleaire deal met Iran, een multilateraal akkoord om te voorkomen dat Iran kernwapens bouwt. Dit gebeurde een jaar na het begin van zijn eerste termijn in het Witte Huis.

In februari gaf hij aan een deal met Iran te willen sluiten die voorkomt dat het land een kernwapen ontwikkelt.

Rusland heeft aangeboden te bemiddelen tussen de Verenigde Staten en Iran, zo meldde een bron die op de hoogte is van de besprekingen aan Reuters op dinsdag. Het Kremlin heeft beloofd alles in het werk te stellen om een vreedzame oplossing te faciliteren voor de spanningen rond het nucleaire programma van Teheran.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov besprak internationale inspanningen om de situatie rond het nucleaire programma van Iran op te lossen met de Iraanse ambassadeur Kazem Jalali, aldus het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken op vrijdag.