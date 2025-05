De mondiale en regionale dynamiek verschuift in het voordeel van Turkije, met name op het gebied van defensiesamenwerking, aldus de belangrijkste adviseur voor buitenlands beleid en veiligheid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Akif Cagatay Kilic sprak donderdag live op de lokale nieuwszender CNN Turk en benadrukte dat hoewel sommige westerse landen in het verleden aarzelden om met Turkije samen te werken aan defensieprojecten, de Turkse defensie-industrie inmiddels een belangrijke bijdrage levert, zelfs indirect door ondersteuning van Amerikaanse militaire producten die naar Oekraïne worden gestuurd.

“Veel instellingen, besluitvormers en bedrijven die ooit zeiden: ‘Laten we met anderen werken in plaats van met Turkije,’ vragen nu: ‘Hoe kunnen we een partnerschap aangaan met Turkije? Hoe kunnen we samenwerken met de Turkse industrie?” zei Kilic.

De adviseur bevestigde dat Turkije is opgenomen in de onderhandelingen over het EU-raketschild en defensiesysteem. “De strategische waarde van Turkije wordt nu breed erkend, vooral in het afgelopen jaar,” benadrukte hij, eraan toevoegend dat de Turkse defensie-industrie selectiever is geworden in haar samenwerkingsverbanden.

Relaties tussen de VS en de EU, dubbele standaarden

Kilic merkte verder op dat de nieuwe regering van Donald Trump in Washington verschillende benaderingen verkent voor haar betrekkingen met de EU en wees op de interne uitdagingen binnen het blok, waarbij hij Brexit aanhaalde als een voorbeeld van verdeeldheid.

Over het EU-lidmaatschapsproces van Turkije benadrukte Kilic dat het blok zijn veiligheid niet kan waarborgen zonder Turkije. “Wij zijn een van de fundamentele pijlers van de Europese veiligheid. Het is nauwelijks mogelijk om Europese veiligheid zonder Turkije voor te stellen. Dit is geen onderhandeling. Dit is realiteit,” zei hij, waarbij hij verwees naar recente uitspraken van president Erdogan die deze positie versterken.

Kilic wees ook op een verschuiving in de houding van de EU en merkte op dat het blok sinds 2019 een de facto bevriezing van de onderhandelingen heeft gehandhaafd. Echter, sinds de vorming van de nieuwe regering van Turkije in 2023 is het diplomatieke verkeer met de EU geïntensiveerd en staan nieuwe handels- en samenwerkingsgesprekken op de agenda.

Met betrekking tot de nadruk van de EU op democratische waarden bekritiseerde de veiligheidsadviseur dubbele standaarden in de mondiale politiek en zei: “Wij zijn een rechtsstaat en een oprichtend lid van de Raad van Europa.”

Hij benadrukte dat dubbele standaarden ook duidelijk zijn in de westerse reactie op de aanvallen van Israël op Gaza in Palestina versus de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.