De Council on American-Islamic Relations (CAIR) heeft legale immigranten in de VS gewaarschuwd om deze maand niet naar het buitenland te reizen in verband met een mogelijke nieuwe moslimreisban van president Donald Trump.

"Vanwege het risico dat de Trump-regering deze maand een nieuwe moslimreisban aankondigt, adviseren wij alle wettige permanente inwoners, buitenlandse studenten, werknemers, medische patiënten, vluchtelingen en toeristen die staatsburger zijn van landen die mogelijk worden getroffen, om de komende 30 dagen niet uit de Verenigde Staten te vertrekken, tenzij dit noodzakelijk is," zei Robert S. McCaw, directeur Overheidszaken bij CAIR, donderdag.

McCaw gaf aan dat CAIR niet "zeker weet" of de regering een nieuwe ban zal uitvaardigen of welke landen mogelijk worden getroffen.

"We moedigen immigranten in de Verenigde Staten die staatsburger zijn van Afghanistan, Irak, Iran, Libië, Palestina/Gaza, Pakistan, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen aan om internationale reizen te vermijden totdat de deadline van de regering voor een nieuwe ban is verstreken," voegde hij eraan toe.

CAIR roept de Trump-regering op om eventuele plannen voor nieuwe totale reisbeperkingen voor landen met een moslimmeerderheid, zogenaamd ter bescherming van de nationale veiligheid, te heroverwegen, aldus McCaw.

Afghanistan, Pakistan en andere landen

De verklaring volgde op mediaberichten waarin werd gesuggereerd dat president Donald Trump mogelijk al volgende week mensen uit Afghanistan en Pakistan de toegang tot de VS zou kunnen ontzeggen.

Drie bronnen meldden dat ook andere landen op de lijst zouden kunnen staan.

Deze stap roept herinneringen op aan het reisverbod van de Republikeinse president tijdens zijn eerste ambtstermijn, gericht op reizigers uit zeven landen met een moslimmeerderheid. Dit beleid kende verschillende aanpassingen voordat het in 2018 door het Hooggerechtshof werd goedgekeurd.