Bosbranden, aangewakkerd door droog weer en sterke wind, teisteren het zuiden van Zuid-Korea. Hierbij zijn 18 mensen omgekomen, meer dan 200 gebouwen verwoest en 27.000 mensen geëvacueerd, aldus functionarissen.

De bosbranden in zes zuidoostelijke regio's hebben 43.330 hectare in brand gezet en 19 mensen verwond, aldus het rampenbestrijdingscentrum van de regering in een verklaring op woensdag. Onder de verwoeste structuren bevonden zich een 1300 jaar oude boeddhistische tempel, huizen, fabrieken en voertuigen.

In verschillende steden en dorpen in het zuidoosten werden inwoners dinsdag geëvacueerd, terwijl brandweerlieden moeite hadden om de meerdere branden, aangewakkerd door droge wind, onder controle te krijgen. De grootste branden waren in Andong, de aangrenzende districten Uiseong en Sancheong, en de stad Ulsan, volgens het Zuid-Koreaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Eerder op dinsdag meldden functionarissen dat de meeste vlammen van de grootste bosbranden in deze gebieden waren geblust, maar wind en droge omstandigheden zorgden ervoor dat de branden opnieuw oplaaiden.

Bijna 9000 brandweerlieden, meer dan 130 helikopters en honderden voertuigen werden ingezet om de branden te bestrijden. De inspanningen werden echter gedeeltelijk opgeschort gedurende de nacht, omdat de wind toenam.

De brand in Uiseong heeft Gounsa verwoest, een tempel die in de 7de eeuw werd gebouwd, volgens functionarissen van de Koreaanse Erfgoeddienst. Enkele schatten van de tempel, waaronder een stenen Boeddhabeeld, werden geëvacueerd voordat het vuur de houten gebouwen bereikte.

De Koreaanse Bosdienst meldde dat brandweerlieden woensdagochtend nog steeds minstens vijf actieve bosbranden in het hele land aan het bestrijden waren.

'Ongekende schade'

De dienst had dinsdag het waarschuwingsniveau voor bosbranden verhoogd naar het hoogste 'ernstig' niveau in het hele land. Dit verplichtte lokale overheden om meer personeel in te zetten voor noodhulp, de toegang tot bossen en parken te beperken en militaire eenheden aan te bevelen om schietoefeningen uit te stellen.

Vier brandweerlieden en overheidsmedewerkers kwamen zaterdag om in Sancheong nadat ze werden ingesloten door snel verspreidende vlammen, aangedreven door sterke wind.

Premier Han Duck-soo, de waarnemend leider van het land, heeft een uiterste inspanning beloofd om de bosbranden onder controle te krijgen en riep ook op tot waakzaamheid van het publiek nu het droge lenteweer aanhoudt.

"Bosbranden die al vijf opeenvolgende dagen woeden in Ulsan en de regio Gyeongsang veroorzaken ongekende schade," zei Han, eraan toevoegend dat de branden zich ontwikkelen op een manier die zowel bestaande voorspellingsmodellen als eerdere verwachtingen overtreft.

Overheidsfunctionarissen vermoeden dat menselijke fouten de oorzaak zijn van verschillende branden, mogelijk door het gebruik van vuur bij het opruimen van overwoekerend gras rond familiegrafplaatsen of vonken van laswerkzaamheden.