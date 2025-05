De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een krachtige oproep gedaan voor internationale gerechtigheid, regionale verzoening en een inclusievere wereldorde. In een toespraak benadrukte hij de assertieve diplomatieke houding van Turkije en uitte hij scherpe kritiek op de passiviteit van het Westen bij humanitaire crises.

Tijdens het 4e Antalya Diplomatie Forum op vrijdag onderstreepte Erdogan het belang van dialoog boven conflict en morele helderheid boven geopolitieke berekening.

“We verklaren opnieuw dat we dialoog verkiezen boven conflict, en gezond verstand en een wereldwijd geweten boven polarisatie,” zei hij tegen een publiek van wereldleiders, diplomaten en beleidsdeskundigen die bijeen waren gekomen op het hooggeprofileerde evenement met als thema “Diplomatie herwinnen in een verdeelde wereld.”

Erdogan herhaalde zijn langdurige kritiek op de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en gebruikte opnieuw zijn kenmerkende uitdrukking, “De wereld is groter dan vijf,” een verwijzing naar de vijf permanente leden van de Raad.

“Omdat de mensheid groter is dan vijf,” voegde hij eraan toe, waarbij hij betoogde dat de huidige structuur van het mondiale bestuur niet langer voldoet aan zijn doel en de aspiraties of demografie van de moderne wereld niet weerspiegelt.

Ankara pleit al lange tijd voor een rechtvaardiger internationaal systeem waarin ontwikkelingslanden een sterkere stem hebben.

Een boodschap aan de regio: Turkije blijft aanwezig

De Turkse president deed ook een krachtige verklaring over de blijvende aanwezigheid en leiderschap van Türkiye in de regio, waarbij hij eeuwenlange historische banden en nationale identiteit benadrukte.

“Wij zijn niet slechts bewoners van deze geografie; wij zijn ook de rechtmatige eigenaren ervan,” zei hij. “We zijn hier al duizend jaar, en zo God het wil, zullen we hier nog vele eeuwen blijven.”

Erdogan’s opmerkingen komen te midden van een veranderend regionaal landschap, waarin Türkiye haar buitenlands beleid herijkt door normalisatie-inspanningen, het uitbreiden van haar economische invloed en het verbeteren van haar diplomatieke netwerk in de Zuidelijke Kaukasus, de Balkan en het Midden-Oosten.

Een visie van vrede en welvaart

Erdogan schetste een toekomstgerichte regionale visie gebaseerd op vrede, ontwikkeling en gedeelde welvaart. “We willen een regio zien waar verzoening heerst in plaats van conflict, waar welvaart regeert in plaats van bloedvergieten, tranen, pijn en spanning,” zei hij, waarbij hij hoop uitsprak voor een stabielere en inclusievere toekomst.

Hij verklaarde dat het buitenlands beleid van Türkiye erop gericht is een dergelijke wereld te creëren — niet alleen voor de huidige generaties, maar ook voor toekomstige generaties.

“We willen zo’n wereld nalaten aan onze kinderen,” benadrukte hij, waarbij hij wees op de intergenerationele inzet van de huidige mondiale beslissingen.

Veroordeelt Israëlische acties, bekritiseert internationale stilte

In enkele van zijn krachtigste uitspraken veroordeelde Erdogan het voortdurende militaire offensief van Israël in Gaza, dat hij omschreef als een bloedbad, en waarschuwde hij dat stilte van de internationale gemeenschap neerkomt op medeplichtigheid.

“Zwijgen over de bloedbaden van Israël is medeplichtig zijn aan deze misdaad,” zei hij, waarbij hij wereldmachten en internationale instellingen rechtstreeks uitdaagde die er niet in zijn geslaagd het geweld te stoppen.

Turkije is een uitgesproken criticus van de acties van Israël in Gaza en heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een staakt-het-vuren, toegang tot humanitaire hulp en verantwoording voor burgerslachtoffers.

Turkije’s groeiende diplomatieke invloed

Het Antalya Diplomatie Forum is steeds meer een platform geworden voor Turkije’s wereldwijde betrokkenheid en zachte macht, en trekt leiders en diplomaten van over de hele wereld aan.

Het forum van dit jaar vindt plaats te midden van verhoogde mondiale instabiliteit — van de oorlog in Oekraïne en spanningen in het Midden-Oosten tot het afnemende vertrouwen in multilaterale instellingen.

Erdogans toespraak weerspiegelde zowel Turkije’s frustraties over de huidige wereldorde als haar wens om te helpen een nieuwe te vormen — een die, in zijn woorden, rechtvaardigheid, inclusiviteit en vrede boven machtspolitiek stelt.