OpenAI werkt aan een eigen X-achtige sociale media-netwerk, zo meldt The Verge, onder verwijzing naar meerdere bronnen die bekend zijn met de zaak.

Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium en er is een interne prototype ontwikkeld die zich richt op de beeldgeneratie van ChatGPT en een sociale feed bevat, aldus het rapport van dinsdag.

OpenAI heeft niet direct gereageerd op een verzoek om commentaar van Reuters.

Volgens The Verge heeft OpenAI-CEO Sam Altman privé aan buitenstaanders om feedback gevraagd over het project. Het is echter onduidelijk of het bedrijf van plan is het sociale netwerk als een zelfstandige applicatie uit te brengen of het te integreren in ChatGPT.

Rivaliteit

Het lanceren van een sociaal netwerk via ChatGPT zou de rivaliteit tussen Altman en Elon Musk, evenals Mark Zuckerbergs Meta, kunnen intensiveren.

Musk en Altman, die samen OpenAI in 2015 oprichtten en later streden om wie de leiding zou krijgen, zijn al lang in dispuut verwikkeld over de koers van de startup sinds Musk in 2018 aftrad als bestuurslid.

Musk, een vroege investeerder en bestuurslid van OpenAI, klaagde het bedrijf voor kunstmatige intelligentie vorig jaar aan, eerst in een Californische rechtbank en later in een federale rechtbank. Hij beweerde dat het bedrijf zijn oorspronkelijke doelstellingen als non-profit onderzoeksinstituut ten behoeve van het algemeen belang had verraden.

Musk had ongeveer $45 miljoen geïnvesteerd in de startup vanaf de oprichting tot 2018.

Eerder dit jaar verklaarde een groep investeerders onder leiding van Musk dat zij ongeveer $97,4 miljard boden om OpenAI over te nemen.

Musk en zijn eigen AI-startup, xAI, samen met een consortium van investeringsfirma's, willen de controle over ChatGPT overnemen en het terugbrengen naar zijn oorspronkelijke missie als non-profit onderzoeksinstituut, aldus Musks advocaat Marc Toberoff destijds.

Altman wees het voorstel snel af met de woorden: "Nee, bedankt, maar we kopen Twitter wel voor $9,74 miljard als je dat wilt."