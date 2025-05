Turkije en Algerije zijn vastbesloten om hun strategisch partnerschap te versterken, met name op het gebied van regionale diplomatie, handel en humanitaire kwesties, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan.

Na zijn ontmoeting met de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune op maandag benadrukte Fidan de noodzaak van intensievere consultaties tussen Ankara en Algiers.

“Als Turkije en Algerije willen we onze consultaties over regionale kwesties intensiveren en gezamenlijke beleidslijnen ontwikkelen,” zei hij.

Beide landen delen een gemeenschappelijke visie over verschillende mondiale vraagstukken, waaronder de aanhoudende oorlog in Gaza, merkte Fidan op.

Gezamenlijk standpunt over Gaza en solidariteit met Palestina

Fidan beschreef de situatie in Gaza als genocide en herhaalde de steun van beide naties voor Palestina.

“Het leveren van humanitaire hulp en het tot stand brengen van een staakt-het-vuren in Gaza blijven onze topprioriteiten,” zei hij.

“Turkije zal altijd stevig blijven staan naast het broederlijke Palestijnse volk. Ik wil onze Algerijnse broeders nogmaals bedanken voor hun verdediging van de Palestijnse zaak.”

Presidentieel bezoek in de planning

Fidan kondigde aan dat president Tebboune later dit jaar naar Turkije zal reizen voor de volgende bijeenkomst op hoog niveau over strategische samenwerking, die de bilaterale betrekkingen verder zal versterken.

Hij prees de groeiende rol van Algerije in de mondiale diplomatie en regionale stabiliteit onder het leiderschap van Tebboune.

“Algerije is een van de garanties geworden voor stabiliteit in deze regio. We zijn verheugd om Algerije’s prestaties als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad te observeren,” zei Fidan.

Hij verwelkomde ook het succes van Algerije in het vertegenwoordigen van regionale prioriteiten op mondiaal niveau.

Wederzijds vertrouwen als kern van de banden

Fidan benadrukte de sterke band tussen Turkije en Algerije en beschreef wederzijds vertrouwen als de hoeksteen van de bilaterale betrekkingen.

“We vertrouwen Algerije in alle kwesties. Turkije zal ook altijd een betrouwbare vriend van Algerije blijven,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat zijn gesprekken met de Algerijnse minister van Buitenlandse Zaken Ahmed Attaf en president Tebboune bevestigden dat de sterke wil tot samenwerking ook aan Algerijnse zijde aanwezig is.

Versterking van economische en strategische partnerschappen

Tijdens de vergadering van de gezamenlijke planninggroep op maandag onderzochten delegaties van beide landen kansen in verschillende sectoren, waaronder handel, transport, gezondheid en migratie.

Fidan benadrukte het potentieel om het bilaterale handelsvolume te verhogen naar $10 miljard en merkte op dat meer dan 1.000 Turkse bedrijven al bijdragen aan de Algerijnse economie en werkgelegenheid.

“Met de overeenkomsten die zullen worden ondertekend over de wederzijdse bevordering van handel en investeringen, zullen we onze economische banden nog verder verdiepen,” zei Fidan.

Hij wees ook op energie en defensie als belangrijke samenwerkingsgebieden:

“Algerije is een van onze belangrijkste partners op het gebied van energiezekerheid. We willen de samenwerking op dit gebied verder versterken en onze samenwerking in de defensie-industrie voortzetten.”