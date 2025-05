Turkije voert strengere regels en waarborgen in voor patiënten die haar gezondheidsfaciliteiten bezoeken voor behandelingen, waaronder haartransplantaties en cosmetische ingrepen. Ankara streeft ernaar zijn positie in de miljardenindustrie van medisch toerisme te versterken.

Het Turkse ministerie van Volksgezondheid heeft nieuwe beleidsmaatregelen voorgesteld die internationale patiënten verplichten een reisgezondheidsverzekering af te sluiten om complicaties als gevolg van medische procedures te dekken.

Het beleid beoogt ook om behandelcentra verantwoordelijk te houden en hen aan te moedigen hogere standaarden te hanteren. De overheid wil in 2025 $12 miljard aan inkomsten uit medisch toerisme genereren, met een verwachte toestroom van ongeveer 2 miljoen internationale patiënten.

“Turkije heeft zich gevestigd als wereldleider in medisch toerisme,” zegt professor Dr. Ethem Guneren, een ervaren plastisch chirurg en gecertificeerd aanbieder van medisch toerisme, tegen TRT World.

“Onze gezondheidszorginfrastructuur behoort tot de meest geavanceerde ter wereld, met een combinatie van geavanceerde technologie en hoogopgeleide medische professionals.”

Als een van de toonaangevende bestemmingen voor medisch toerisme ontving Turkije vorig jaar meer dan 1,5 miljoen internationale gezondheidsreizigers, wat ongeveer $3 miljard aan inkomsten genereerde.

De wereldwijde markt voor medisch toerisme wordt naar verwachting $127 miljard waard tegen 2028, en Turkije wil een aanzienlijk deel hiervan in handen krijgen.

Het draait niet alleen om kosten

Het succes van Turkije in medisch toerisme is gebaseerd op vier pijlers: betaalbaarheid, eersteklas gezondheidszorg, geavanceerde technologie en hoogopgeleide medische professionals, aldus experts.

Het land behoort tot de top vijf wereldwijd in medisch toerisme, met 40 internationaal geaccrediteerde gezondheidszorginstellingen.

Patiënten uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Irak, Azerbeidzjan, het Midden-Oosten en andere regio’s komen in groten getale naar Turkije voor ingrepen variërend van cosmetische chirurgie en tandheelkundige behandelingen tot oogheelkunde, oncologie, orgaantransplantaties en bariatrische chirurgie.

Het is niet ongebruikelijk om gasten te zien rondlopen in hotellobby’s met verbanden om hun hoofd of neus na een operatie.

Guneren, die internationaal is opgeleid en uitgebreide ervaring heeft in reconstructieve en esthetische chirurgie, benadrukte dat het succes van Turkije niet alleen te danken is aan lage arbeidskosten, maar ook aan kwaliteit.

“Waarom kiezen patiënten voor Turkije? Het gaat niet alleen om betaalbaarheid. Het is de combinatie van hoogwaardige medische zorg en de nieuwste technologische ontwikkelingen die ons een topkeuze maken,” zegt hij.

“Als we ons alleen op prijs richten, riskeren we de reputatie te ondermijnen die patiënten juist naar ons toe brengt.”

Turkije staat met name bekend om zijn expertise in haartransplantaties en behoort tot de wereldleiders op dit gebied.

Het land behoort ook tot de top 10 bestemmingen voor patiënten die orgaantransplantaties willen ondergaan. Nu breidt de overheid haar focus uit naar opkomende gebieden zoals geriatrische zorg, stamceltherapie, robotchirurgie en thermisch toerisme, waarmee het zijn visie versterkt om een wereldwijd gezondheidscentrum te worden.

Sterkere regelgeving ter bescherming van patiënten

De nieuwe regelgeving zal zorgen voor meer verantwoordelijkheid bij zorgverleners en tussenpersonen die internationale patiënten bedienen.

Volgens deze richtlijnen zullen medische instellingen en bemiddelaars volledig verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Alle gezondheidszorgfaciliteiten en agentschappen moeten officiële toestemming verkrijgen van de Internationale gezondheidsdiensten (USHAS), een aan de staat gelieerde instantie, en het “HealthTürkiye”-certificaat zichtbaar tonen op hun locatie.

Om de patiëntervaring te verbeteren, moeten tussenpersonen 24/7 callcenters opzetten in ten minste twee talen, zodat internationale klanten soepel kunnen communiceren.

USHAS zal toezicht houden op naleving door middel van routinematige inspecties, en instellingen die in overtreding zijn, krijgen 30 werkdagen om eventuele tekortkomingen te corrigeren. Het niet naleven kan leiden tot een schorsing van zes maanden van hun vergunning voor medisch toerisme.

Guneren prees het initiatief en zei: “Het verplicht stellen van complicatieverzekeringen is een gamechanger. Het verbetert niet alleen de veiligheid van patiënten, maar versterkt ook het vertrouwen in ons zorgsysteem.”

De regelgeving verplicht ook dat alle aanbieders van medisch toerisme meertalige websites onderhouden en hun diensten registreren op het officiële portaal van het ministerie.

Op weg naar een groter marktaandeel

Turkije ziet medisch toerisme als een centrale pijler van zijn economische groeistrategie, zeggen experts.

De prognoses van de overheid geven aan dat de industrie in 2025 $10-$12 miljard zal genereren, en tegen 2028 kunnen de inkomsten oplopen tot $20 miljard.

Maar naast financieel succes is het doel om de status van Turkije als een toonaangevende wereldwijde zorgverlener te versterken.

“Turkije is niet langer alleen een regionale leider, maar een wereldwijde krachtpatser in de gezondheidszorg,” zegt Guneren.

“We combineren oude Turkse genezingstradities met geavanceerde medische innovaties om hoop te bieden—niet alleen aan onze eigen mensen, maar aan de wereld.”

Met voortdurende investeringen in ultramoderne ziekenhuizen, geavanceerd onderzoek en hoogopgeleide medische professionals is Turkije vastbesloten zijn concurrentiepositie in medisch toerisme te behouden.

“De wereld profiteert van Turkije’s medische expertise, en we zijn vastbesloten om de hoogste standaarden in patiëntenzorg te handhaven,” zegt Guneren.