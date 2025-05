Een vooraanstaande advocaat en een juridisch onderzoeksteam hebben een uitgebreid rapport ingediend bij de Metropolitan Police in Londen, waarin tien Britse burgers worden beschuldigd van oorlogsmisdaden in het belegerde Gaza.

Het 240 pagina's tellende rapport, dat maandag werd ingediend, is samengesteld door een team van advocaten, waaronder de gerenommeerde mensenrechtenadvocaat Michael Mansfield KC in het Verenigd Koninkrijk en onderzoekers gevestigd in Den Haag. Het is ingediend bij het War Crimes Team van de Counter Terrorism Command van de Metropolitan Police, aldus meerdere mediabronnen.

De indiening is gedaan namens het Palestinian Centre for Human Rights en het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Public Interest Law Centre (PILC), die Palestijnen in Gaza en Groot-Brittannië vertegenwoordigen.

Het rapport, dat naar verluidt het eerste in zijn soort is, biedt gedetailleerd, volledig onderzocht en solide bewijs van de betrokkenheid van Britse staatsburgers bij ernstige misdaden gepleegd in Gaza.

Het identificeert specifiek tien Britse verdachten en presenteert een dossier met bewijsmateriaal over hun betrokkenheid bij "oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid" gepleegd door het Israëlische leger.

Het rapport roept verder op tot een onderzoek naar de Britse staatsburgers, met als doel arrestatiebevelen uit te vaardigen en vervolgingen in Britse rechtbanken na te streven.

Dit volgt op een internationale oproep tot actie van de Global 195 juridische coalitie, die verantwoording eist voor vermeende oorlogsmisdaden in Palestina.

Vergunning om te doden

Voorafgaand aan de indiening van het rapport sprak het juridische team met journalisten buiten Scotland Yard.

Paul Heron, juridisch directeur van het PILC, verklaarde dat het rapport is gebaseerd op zes maanden van uitgebreid bewijsverzameling.

"In onze indiening bij het War Crimes Team van de Metropolitan Police roepen we op tot een volledig en dringend onderzoek en tot strafrechtelijke vervolgingen," merkte hij op.

Hij zei dat de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid onder meer moord, het opzettelijk veroorzaken van groot lijden, ernstige verwondingen en wrede behandeling van Palestijnen in Gaza omvatten, evenals aanvallen op burgers, gedwongen verplaatsing en deportatie, aanvallen op humanitair personeel en uitroeiing in verband met de acties van het Israëlische leger tegen het Palestijnse volk.

Heron merkte op dat Israël zijn hernieuwde aanvallen al 14 dagen voortzet en zei: "Deze indiening had niet op een beter moment kunnen komen."

Raji Sourani, directeur van het Palestinian Center for Human Rights (PCHR), zei dat terwijl zij spreken, Gaza wordt onderworpen aan bombardementen, moorden en slachtingen.

"Het is een grote schande dat genocide al 18 maanden live wordt uitgezonden," zei hij.

Hij benadrukte dat het bestempelen van Israëlische aanvallen als zelfverdediging een vrijbrief is om Palestijnse burgers te doden.

Sourani beschuldigde de VS, het VK en Europa van medeplichtigheid aan Israëlische aanvallen en zei dat er nog steeds wapens naar Israël worden gestuurd.

"Ik denk dat de Britse aanklager (Stephen Parkinson) degene is die een onderzoek zou moeten starten en Britse burgers die direct betrokken waren (bij oorlogsmisdaden) in Gaza zou moeten aanklagen," voegde hij eraan toe.

Mansfield wees op het belang van opkomen tegen de druk van Israël op het Internationaal Strafhof (ICC) en voegde eraan toe dat het VK steun zou moeten bieden aan het ICC. Hij zei dat de Britse regering ook de rechtsstaat zou moeten handhaven.

'Publiciteitsstunt'

UK Lawyers for Israel (UKLFI) noemde het rapport echter een "publiciteitsstunt."

"Het is ook opvallend dat de vermeende misdaden verschillen van de belangrijkste beschuldigingen die door de aanklager van het internationaal strafhof zijn geuit, namelijk dat Israël uithongering als oorlogsmethode heeft gebruikt," citeerde The Jewish Chronicle Jonathan Turner van UKLFI.

Anne Herzberg, juridisch adviseur van de pro-Israëlische NGO Monitor, beweerde dat het rapport bedoeld is om Joden die in het VK wonen te intimideren.

"Het doel is niet alleen juridische oorlogsvoering, maar maakt ook deel uit van de campagne die internationale verdeeldheid tussen Israël en zijn bondgenoten wil aanwakkeren," beweerde ze op X.