De Canadese premier Mark Carney heeft gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trumps invoerheffingen op auto's een "directe aanval" op zijn land zijn en dat de handelsoorlog Amerikanen schaadt. Hij merkte op dat het consumentenvertrouwen in de VS op een meerjarig dieptepunt ligt.

Trump kondigde eerder op woensdag aan dat hij 25 procent invoerheffingen op auto's zou opleggen en benadrukte zijn intentie door te zeggen: "Dit is permanent."

"Dit is een zeer directe aanval," reageerde Carney. "We zullen onze werknemers verdedigen. We zullen onze bedrijven verdedigen. We zullen ons land verdedigen."

Carney gaf aan dat hij de details van Trumps uitvoeringsbesluit moet bekijken voordat hij vergeldingsmaatregelen neemt. Hij noemde het onrechtvaardig en zei dat hij zijn verkiezingscampagne zal onderbreken om donderdag naar Ottawa te gaan om een speciale kabinetscommissie over de betrekkingen met de VS voor te zitten.

Carney kondigde eerder een "strategisch responsfonds" van 1,4 miljard dollar aan om Canadese banen in de auto-industrie te beschermen tegen de gevolgen van Trumps heffingen. Auto's zijn de op een na grootste exportcategorie van Canada. Carney wees erop dat de sector direct 125.000 Canadezen in dienst heeft en bijna 500.000 anderen in aanverwante industrieën.

"Canada zal er zijn voor de werknemers in de auto-industrie," zei hij.

Handelsoorlog

Trump had eerder een vrijstelling van een maand verleend op zijn nieuwe hoge invoerheffingen voor Mexico en Canada, bedoeld voor Amerikaanse autofabrikanten. De president heeft de VS in een wereldwijde handelsoorlog gestort, terwijl nieuwe heffingen blijven zorgen voor onzekerheid.

"Zijn handelsoorlog schaadt Amerikaanse consumenten en werknemers en zal nog meer schade aanrichten. Ik zie dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen op een meerjarig dieptepunt ligt," zei Carney eerder tijdens een campagne in Windsor, Ontario, voorafgaand aan de Canadese verkiezingen op 28 april.

De belastingverhoging op auto-import vanaf april betekent dat autofabrikanten te maken kunnen krijgen met hogere kosten en lagere verkoopcijfers.

Trump heeft al eerder tarieven van 25 procent ingesteld op staal en aluminium uit Canada en dreigt op 2 april met ingrijpende tarieven op alle Canadese producten - en op alle handelspartners van Amerika.

"Hij wil ons breken zodat Amerika ons kan bezitten," zei Carney. "En dat zal nooit gebeuren, want we kijken niet alleen naar onszelf, we kijken naar elkaar."

Carney, een voormalig tweevoudig centraal bankier in Canada en het Verenigd Koninkrijk, maakte deze opmerkingen eerder tijdens een campagne tegen de achtergrond van de Ambassador Bridge, die wordt beschouwd als de drukste grensovergang tussen de VS en Canada en goed is voor 25 procent van alle handel tussen de twee landen.

"De relatie tussen Canada en de Verenigde Staten is veranderd. Wij hebben die niet veranderd," zei hij.

In de auto-industrie kunnen onderdelen meerdere keren de grens tussen Canada en de VS oversteken voordat ze volledig worden geassembleerd in Ontario of Michigan. De premier van Ontario, Doug Ford, wiens provincie het grootste deel van de Canadese auto-industrie herbergt, zei dat autofabrieken aan beide zijden van de grens tegelijkertijd zullen sluiten als de heffingen doorgaan.

"De president noemt het Bevrijdingsdag. Ik noem het Ontslagdag voor Amerikaanse werknemers. Ik weet dat president Trump graag tegen mensen zegt 'Je bent ontslagen!' Ik had niet gedacht dat hij Amerikaanse autowerkers bedoelde toen hij dat zei," aldus Ford.

Trump heeft een handelsoorlog verklaard aan zijn noorderbuur en blijft Canada oproepen om de 51ste staat te worden, een standpunt dat de Canadezen woedend heeft gemaakt.

Canadezen joelden Trump herhaaldelijk uit tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Carney in Kitchener, Ontario.

De nieuwe premier, die 14 maart werd beëdigd, heeft nog steeds geen telefoongesprek met Trump gehad.

Het is ongebruikelijk dat een Amerikaanse president en een Canadese premier zo lang niet met elkaar spreken na de aanstelling van een nieuwe leider.

"Het zou gepast zijn dat de president en ik spreken, gezien de actie die hij heeft ondernomen. Ik ben er zeker van dat dat binnenkort zal gebeuren," zei Carney.

Oppositieleider van de Conservatieven, Pierre Poilievre, zei dat de heffingen Amerikaanse autowerkers net zo zullen schaden als Canadese autowerkers. "De boodschap aan president Trump zou moeten zijn om ermee op te houden," zei Poilievre. "Hij is eerder van gedachten veranderd. Hij heeft dit twee keer gedaan, ze ingevoerd en weer ingetrokken. We kunnen vermoeden dat dit opnieuw kan gebeuren."