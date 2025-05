Donald Trump is van mening dat het aan China is, en niet aan de Verenigde Staten, om aan de onderhandelingstafel te komen over handel, aldus het Witte Huis. Dit kwam naar voren nadat de Amerikaanse president Peking beschuldigde van het terugtrekken uit een grote deal met Boeing.

"De bal ligt in het kamp van China. China moet een deal met ons sluiten. Wij hoeven geen deal met hen te sluiten," luidde een verklaring van Trump, voorgelezen door perssecretaris Karoline Leavitt tijdens een persbriefing op dinsdag.

"Er is geen verschil tussen China en enig ander land, behalve dat ze veel groter zijn," voegde ze eraan toe.

De opmerkingen van Leavitt volgden op Trumps beschuldiging dat China een grote deal met de Amerikaanse luchtvaartgigant Boeing had teruggedraaid, naar aanleiding van een Bloomberg-rapport waarin werd gemeld dat Peking luchtvaartmaatschappijen had opgedragen geen verdere leveringen van vliegtuigen van het bedrijf te accepteren.

Het rapport meldde ook dat Peking Chinese luchtvaartmaatschappijen had gevraagd om de aankoop van vliegtuiggerelateerde apparatuur en onderdelen van Amerikaanse bedrijven op te schorten.

"Ze hebben net de grote Boeing-deal teruggedraaid en gezegd dat ze 'geen bezit zullen nemen' van volledig toegezegde vliegtuigen," schreef Trump in een Truth Social-post, verwijzend naar China.

Hij gaf geen verdere details over de Boeing-overeenkomst waarnaar hij verwees.

Sinds zijn terugkeer naar het presidentschap dit jaar heeft Trump nieuwe tarieven opgelegd aan zowel bondgenoten als tegenstanders, maar zijn zwaarste maatregelen zijn gericht op China. Hij heeft extra heffingen van 145 procent opgelegd op veel Chinese importproducten.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vertelde aan het Duitse weekblad Die Zeit dat de relatie tussen de EU en de Verenigde Staten "gecompliceerd" is, nadat Trump 10 procent tarieven op de EU had opgelegd.

Gevraagd naar mogelijke onderhandelingen zei von der Leyen dat Europeanen "onze positie duidelijk maken, en de Amerikanen doen hetzelfde."

Ondertussen bood Ottawa op dinsdag tariefverlagingen aan autofabrikanten aan, op voorwaarde dat ze de productie in Canada handhaven, uit angst dat Trumps beleid zou kunnen leiden tot een vertrek van deze belangrijke productiesector naar de Verenigde Staten.

'Geen enkel respect'

Trump richtte zich dinsdag opnieuw op Peking en zei op Truth Social dat China zijn verplichtingen onder een eerdere handelsovereenkomst niet was nagekomen. Hij leek te verwijzen naar een pact dat een wapenstilstand markeerde in de escalerende handelsoorlog tijdens zijn eerste termijn.

De Amerikaanse president zei dat China slechts "een deel van wat ze hadden afgesproken te kopen" had gekocht en beschuldigde Peking ervan "geen enkel respect" te hebben voor de regering van zijn voorganger Joe Biden.

Sinds het begin van het jaar heeft Trump hoge tarieven opgelegd op import uit China, naast een "basis" tarief van 10 procent op veel Amerikaanse handelspartners.

Zijn regering heeft onlangs uitzonderingen op deze tarieven uitgebreid, waarbij bepaalde technologische producten zoals smartphones en laptops werden uitgesloten van het wereldwijde tarief van 10 procent en de laatste heffing van 125 procent op China.

Trump beloofde dinsdag ook Amerikaanse boeren te beschermen en merkte op sociale media op dat ze vaak "op de frontlinie staan met onze tegenstanders, zoals China," wanneer er handelsspanningen zijn.

Veel Chinese importproducten blijven onderworpen aan het totale extra tarief van 145 procent, of ten minste een eerdere heffing van 20 procent die Trump oplegde vanwege China's vermeende rol in de fentanyl-toeleveringsketen.

Als reactie daarop heeft Peking tegenheffingen ingevoerd die gericht zijn op Amerikaanse landbouwproducten, en later reageerde het met een brede heffing van 125 procent op geïmporteerde Amerikaanse producten.

De aandelen van Boeing sloten dinsdag 2,4 procent lager.