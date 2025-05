De prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard is geconfronteerd met een bevriezing van $ 2,2 miljard aan federale financiering nadat het een lijst met ingrijpende eisen had afgewezen die verband hielden met protesten over Gaza en andere kwesties.

De universiteit maakte maandag een brief openbaar gericht aan studenten en medewerkers, waarin het een oproep van de regering van president Donald Trump om veranderingen in haar bestuur, aanwervingspraktijken en toelatingsbeleid afwees.

"De verklaring van Harvard vandaag versterkt de verontrustende mentaliteit van rechtmatigheid die endemisch is in de meest prestigieuze universiteiten en hogescholen van ons land — dat federale investeringen niet gepaard gaan met de verantwoordelijkheid om burgerrechtenwetten na te leven," aldus de Joint Task Force to Combat Anti-Semitism van Trump in een verklaring.

Eerder verklaarde universiteitspresident Alan Garber in een brief aan de universiteitsgemeenschap dat hoewel sommige eisen van de Trump-regering gericht zijn op het bestrijden van antisemitisme, het merendeel neerkomt op directe overheidsregulering van de 'intellectuele voorwaarden' aan Harvard. Dit omvat onder andere een eis om de opvattingen van studenten, docenten en medewerkers te 'controleren' en de macht van bepaalde individuen te verminderen vanwege hun ideologische standpunten.

Garber verklaarde dat de regering via de advocaten van de universiteit is geïnformeerd dat Harvard het voorgestelde akkoord niet zal accepteren en "niet zal onderhandelen over haar onafhankelijkheid of haar grondwettelijke rechten."

Het voorstel van de Trump-regering, zei hij, "bedreigt onze waarden als een particuliere instelling die zich toelegt op het nastreven, produceren en verspreiden van kennis."

"Geen enkele regering — ongeacht welke partij aan de macht is — zou mogen dicteren wat particuliere universiteiten kunnen onderwijzen, wie ze kunnen toelaten en aannemen, en welke studie- en onderzoeksgebieden ze kunnen nastreven," aldus Garber.

"We gaan nu, zoals altijd, verder met de overtuiging dat het onbevreesde en onbelemmerde nastreven van waarheid de mensheid bevrijdt — en met vertrouwen in de blijvende belofte die Amerikaanse hogescholen en universiteiten in zich dragen voor ons land en onze wereld," voegde hij eraan toe.

Universiteiten onder vuur vanwege Gaza

De uitdaging van Harvard komt op een moment dat de Trump-regering probeert scholen in het hele land te dwingen diversiteitsprogramma's te elimineren en studentenprotesten tegen Palestina te beperken.

Een brief van 11 april, gestuurd door hoge functionarissen van de Trump-regering aan Harvard, bevatte een voorstel voor de universiteit om haar financiële relatie met de federale overheid te behouden.

De eisen omvatten onderzoeken naar studentenprotesten tegen de oorlog van Israël in Gaza, evenals schorsingen voor studenten die universiteitsgebouwen bezetten "zoals gerechtvaardigd door de feiten van individuele gevallen."

Daarnaast werd opgeroepen tot een hardere aanpak van studentengroepen die deelnemen aan pro-Palestijnse demonstraties en de invoering van een verbod op gezichtsbedekking op de campus, met "onmiddellijke straffen" zoals minimaal schorsing van de universiteit.

Onafhankelijk senator Bernie Sanders prees de houding van de universiteit en verklaarde op X dat de universiteit "weigert haar grondwettelijke rechten op te geven aan het autoritarisme van Trump."

"Andere universiteiten zouden hun voorbeeld moeten volgen. En in plaats van pro bono werk te doen voor Trump, zouden laffe advocatenkantoren degenen moeten verdedigen die in de rechtsstaat geloven," voegde hij eraan toe.

Universiteiten onder druk

Trump richtte zich op Amerikaanse universiteiten vanwege het toestaan van pro-Palestijnse protesten op hun campussen.

Hij begon met Columbia, wat een golf van pro-Palestijnse protesten op Amerikaanse campussen ontketende, en trok $ 400 miljoen aan federale financiering in voor de universiteit.

De universiteit gaf uiteindelijk toe aan zijn druk en kondigde ingrijpende beleidswijzigingen aan, waaronder nieuwe regels voor campusprotesten.

Daarna richtte hij zich op Harvard en startte een onderzoek naar vermeend antisemitisme, waarbij hij dreigde $ 9 miljard aan federale financiering in te trekken.

Later bevroor hij federale financiering voor zowel Cornell University als Northwestern University vanwege het toestaan van pro-Palestijnse protesten.