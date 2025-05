China waarschuwde partijen in de oorlog in Oekraïne donderdag voor het maken van "onverantwoordelijke opmerkingen" nadat president Volodymyr Zelenskyy zei dat Peking weet dat zijn burgers door Rusland worden gerekruteerd om mee te vechten in het conflict.

Zelenskyy zei woensdag dat Kiev informatie heeft over 155 Chinese staatsburgers die zijn ingezet om Moskou te ondersteunen bij de invasie. Dit kwam een dag nadat hij beweerde dat het Oekraïense leger twee Chinese soldaten had gevangengenomen in de oostelijke regio Donetsk.

Gevraagd naar de bewering van Zelenskyy op donderdag, riep het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de "betrokken partijen" op om "af te zien van het uiten van onverantwoorde opmerkingen".

"We adviseren de betrokken partijen om China's rol correct en helder te erkennen," zei woordvoerder Lin Jian tijdens een reguliere persconferentie, zonder Oekraïne of Zelenskyy bij naam te noemen.

China heeft zichzelf gepositioneerd als een neutrale partij in de slepende driejarige oorlog, ondanks kritiek van westerse regeringen dat de nauwe banden met Rusland Moskou cruciale economische en diplomatieke steun hebben geboden.

Zelenskyy zei woensdag dat de "openlijke betrokkenheid van Chinese burgers bij gevechtsoperaties... een bewuste stap is om de oorlog uit te breiden".

"Ze slepen andere landen mee in de oorlog," zei Zelenskyy over Rusland.

"Ik geloof dat ze nu China in deze oorlog proberen te betrekken."

Lin verklaarde dat Peking "altijd van zijn burgers heeft geëist... zich niet op welke manier dan ook in gewapende conflicten te mengen".

"China is geen veroorzaker of partij in de Oekraïne-crisis. Wij zijn standvastige voorstanders en actieve bevorderaars van een vreedzame oplossing," voegde hij eraan toe.