De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev heeft verklaard dat de energiezekerheid van Europa “onmogelijk” is zonder Baku en het naburige Georgië, aldus een verklaring van het presidentschap van het land.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie op woensdag met zijn bezoekende Georgische ambtgenoot Mikheil Kavelashvili in Baku, zei Aliyev dat Azerbeidzjan momenteel aardgas exporteert naar 12 landen, waaronder Georgië, via zijn buurland.

Aliyev benadrukte verder dat veel van de gezamenlijke investeringsprojecten waaraan Azerbeidzjan en Georgië werken, van belang zijn voor een bredere geografische regio.

Hij beschreef de projecten als initiatieven die “de transport- en energiekaarten hertekenen, niet alleen van de Zuidelijke Kaukasus, maar ook van de Euraziatische regio.”

“De behaalde resultaten op het gebied van transport en communicatie, nieuw gebouwde spoorwegen en havens hebben een grote synergie gecreëerd in zowel Azerbeidzjan als Georgië, en zijn in feite een integraal onderdeel geworden van de Middenroute,” voegde hij eraan toe.

De Middenroute, ook wel de Trans-Kaspische Internationale Transportroute genoemd, is een netwerk van spoorwegen en wegen dat begint in Turkije en Georgië, Azerbeidzjan, de Kaspische Zee en Centraal-Azië omvat, en China bereikt. Het is een belangrijke poging om de oude Zijderoute nieuw leven in te blazen.

Versterking van banden

De Azerbeidzjaanse president verklaarde dat het volume van de vracht die door hun gebieden wordt vervoerd toeneemt en dat er aanvullende stappen worden ondernomen om dit verder te vergroten.

Aliyev benadrukte ook dat het vestigen van vrede en veiligheid in de Zuidelijke Kaukasus een gemeenschappelijk belang is, en dat zowel Azerbeidzjan als Georgië hieraan bijdragen.

“Helaas is de Zuidelijke Kaukasus jarenlang een arena van conflicten en oorlog geweest. Ik hoop dat vanaf nu de zwarte bladzijden van de Zuidelijke Kaukasus gesloten zullen blijven en tot het verleden zullen behoren,” voegde hij eraan toe.

Zijn Georgische ambtgenoot Kavelashvili sprak zijn vertrouwen uit dat de banden tussen Georgië en Azerbeidzjan verder zullen worden versterkt en naar een nieuw niveau zullen worden getild.

“Nauwe samenwerking tussen onze landen op alle gebieden is van bijzonder belang voor het effectief oplossen van de uitdagingen waarmee de regio en de wereld worden geconfronteerd,” zei Kavelashvili, eraan toevoegend dat het waarborgen van duurzame vrede en stabiliteit essentieel is om van de Zuidelijke Kaukasus een “nog competitievere, betrouwbaardere en veelbelovende” regio te maken.

Hij benadrukte verder de wederzijdse steun van Georgië en Azerbeidzjan voor elkaars soevereiniteit en territoriale integriteit, en gaf aan dat Tbilisi het akkoord tussen Baku en Jerevan over een vredesovereenkomst van vorige maand verwelkomt.

“Dit is ongetwijfeld een stap vooruit in het tonen en benutten van het potentieel en de mogelijkheden van de regio. We hopen dat er binnenkort een historische overeenkomst zal worden ondertekend die een beslissende impuls zal geven aan het waarborgen van langdurige, duurzame vrede in de regio,” zei hij.