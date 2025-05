Ecuadorianen hebben hun stem uitgebracht in een presidentsverkiezing, waarbij de zittende Daniel Noboa en de linkse kandidaat Luisa Gonzalez als de twee beste kandidaten naar voren kwamen, wat een tweede stemronde noodzakelijk maakt.

Met 82 procent van de stemmen geteld, behaalde Noboa 44,5 procent van de stemmen, hoewel dit niet genoeg was om direct het presidentschap te winnen.

Een presidentskandidaat in Ecuador moet 50 procent van de stemmen behalen of 40 procent met een voorsprong van 10 procentpunten op de dichtstbijzijnde rivaal om te winnen.

Noboa zal het in een tweede verkiezingsronde op 13 april opnemen tegen Gonzalez, die volgens de kiesraad van het land 44,1 procent van de stemmen kreeg.

De inheemse leider Leonidas Iza eindigde op de derde plaats met 4,76 procent van de stemmen.

Veiligheidscrisis

De verslechterende veiligheidscrisis in het land heeft de verkiezingscampagne gedomineerd, waarbij kiezers zich grote zorgen maken over het toenemende geweld dat verband houdt met cocaïnesmokkel.

Noboa, de 37-jarige zoon van een miljardair in de bananenindustrie, heeft zijn politieke toekomst gebaseerd op een harde aanpak van criminaliteit. Hij heeft een noodtoestand uitgeroepen, het leger in het hele land ingezet en plannen aangekondigd voor de bouw van nieuwe streng beveiligde gevangenissen.

Ondanks dat het land tijdens zijn presidentschap te maken had met dagelijkse stroomuitval van 14 uur en een diplomatieke ruzie met Mexico, blijft Noboa opmerkelijk populair.

Gonzalez, de 47-jarige protegé van voormalig president Rafael Correa, heeft beloofd mensenrechtentrainingen te geven aan veiligheidstroepen, terwijl ze ook pleit voor strengere politieoptreden en militarisering. Ze vierde haar doorgang naar de tweede ronde.

"Het is een grote overwinning, we hebben gewonnen, we zitten bijna in een technische gelijkstand."

Noboa had Gonzalez eerder verslagen in een tweede verkiezingsronde in oktober 2023, die volgde op het afzettingsproces tegen voormalig president Guillermo Lasso.

Lasso had het Congres ontbonden om afzettingshoorzittingen te voorkomen, waardoor de Ecuadoriaanse kiesraad vervroegde verkiezingen uitschreef, die uiteindelijk door Noboa werden gewonnen.

De winnaar van de komende presidentsverkiezingen zal naar verwachting in mei aantreden.