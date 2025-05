Een Amerikaanse federale rechter heeft om aanvullend bewijs gevraagd in de zaak van de Turkse studente Rumeysa Ozturk, die in maart werd ontvoerd en vastgehouden door agenten van het Department of Homeland Security (DHS).

De rechter stelde maandag ook een beslissing uit over haar mogelijke vrijlating op borgtocht.

Rechter William K. Sessions III, die de zaak behandelt in Burlington, Vermont, verklaarde dat hij eerst moet bepalen of hij bevoegd is om te oordelen over Ozturks verzoek, voordat hij haar verzoek om vrijlating op borgtocht in overweging kan nemen.

Volgens gerechtelijke documenten was haar studentenvisum vier dagen eerder ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving. Haar advocaten stellen dat ze tijdens haar arrestatie geen uitleg kreeg.

Tijdens een telefonische conferentie met advocaten benadrukte Sessions dat als de rechtbank geen jurisdictie heeft – zoals de overheid beweert – deze "geen macht, geen autoriteit" heeft om over de zaak te oordelen.

Hij gaf beide partijen tot donderdag 17.00 uur de tijd om juridische stukken in te dienen over jurisdictie en borgtocht, en plande een vervolghoorzitting op 14 april.

Oneensheid

Ozturks advocaat, Ramzi Kassem, drong er bij de rechter op aan haar onmiddellijk vrij te laten zodat ze haar studie kon hervatten. Hij betoogde dat de rechtbank de bevoegdheid heeft om haar vrij te laten en dat ze geen risico vormt voor de openbare veiligheid of vluchtgevaar oplevert.

Assistent-officier van justitie Michael Drescher herhaalde dat "jurisdictie absoluut de drempelvraag" is die eerst moet worden opgelost.

De overheid stelt dat de zaak van Ozturk thuis hoort in de immigratierechtbank en dat federale rechtbanken geen bevoegdheid hebben over de kwesties die zij heeft aangekaart, waaronder de intrekking van haar visum en haar deportatiebevel.

Ozturk werd aanvankelijk een nacht vastgehouden in Vermont na haar arrestatie en de volgende dag naar Louisiana gevlogen. Haar vrienden, advocaten en het Turkse consulaat werden meer dan 24 uur niet geïnformeerd over haar verblijfplaats, gedurende welke tijd ze naar verluidt een astma-aanval kreeg, aldus haar advocaten.

Een federale rechter in Boston, waar Ozturks juridische team een spoedverzoek indiende op de avond van haar arrestatie, oordeelde later dat de zaak in Vermont moest worden voortgezet, omdat Ozturk zich op het moment van indiening nog in die staat bevond.

Rechter Sessions verklaarde maandag dat de zaak ongebruikelijke omstandigheden presenteert en vroeg beide partijen om aanvullend bewijs te verzamelen en in te dienen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio bevestigde eerder dat Ozturks F-1 studentenvisum was ingetrokken en verdedigde haar detentie. Autoriteiten beweren dat ze activiteiten heeft ondernomen ter ondersteuning van de Palestijnse groep Hamas, zonder bewijs te leveren.

Een virale video legde de momenten van haar arrestatie vast, waarop te zien is hoe gemaskerde DHS-agenten haar in de boeien slaan en haar telefoon afnemen.

Ozturks advocaten en supporters stellen dat ze werd vastgehouden vanwege het mede schrijven van een opiniestuk in The Tufts Daily in maart 2024, waarin kritiek werd geuit op de manier waarop de universiteit omging met de pro-Palestijnse beweging.

Hard optreden

Ozturks zaak is een van een groeiend aantal zaken die gericht zijn op pro-Palestijnse studenten die kritiek uiten op Israël's acties in de belegerde enclave.

Op 8 maart arresteerden autoriteiten Mahmoud Khalil, die vorig voorjaar de pro-Palestijnse protesten aan de Columbia University leidde. Trump prees zijn arrestatie en noemde het "de eerste van velen."

Trump beschuldigde Khalil zonder bewijs van steun aan Hamas. Khalil ontkent banden met de verzetsgroep.

Enkele dagen na Khalils arrestatie werd een andere pro-Palestijnse student, Badar Khan Suri, een Indiase onderzoeker aan de Georgetown University, gearresteerd. Zijn advocaat verklaarde dat hij werd gearresteerd vanwege de Palestijnse identiteit van zijn vrouw.

Na de arrestatie van Suri richtten de autoriteiten zich op een andere pro-Palestijnse student, Momodou Taal, en vroegen hem zich aan te geven.

Op 25 maart verklaarde Yunseo Chung, een student aan de Columbia University, dat ze de Trump-regering aanklaagde om haar deportatie uit de VS te stoppen vanwege haar deelname aan een pro-Palestijns protest vorig voorjaar.

Andere studenten, zoals Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan en Alireza Doroudi, zijn ofwel vastgehouden of hebben zichzelf gedeporteerd.

Trump richtte zich ook op Amerikaanse universiteiten vanwege het toestaan van pro-Palestijnse protesten op hun campussen.

Hij begon met Columbia, wat een golf van pro-Palestijnse protesten op Amerikaanse campussen ontketende, en trok $400 miljoen aan federale financiering voor de universiteit in.

De universiteit gaf uiteindelijk toe aan zijn druk en kondigde ingrijpende beleidswijzigingen aan, waaronder nieuwe regels voor campusprotesten.

Daarna richtte hij zich op Harvard, startte een onderzoek naar vermeend antisemitisme en dreigde $9 miljard aan federale financiering van de universiteit in te trekken.

Deze stap volgde nadat de universiteit de leiders van het Center for Middle Eastern Studies ontsloeg in een poging afstand te nemen van pro-Palestijnse stemmen en beschuldigingen van vooringenomenheid.