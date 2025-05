Ambtenaren op een internationale conferentie op hoog niveau over Soedan in Londen riepen op om een einde te maken aan de burgeroorlog en rivaliserende facties te de-escaleren in het conflict dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost en miljoenen mensen op de vlucht heeft gejaagd.

Het Verenigd Koninkrijk organiseerde de eendaagse conferentie op dinsdag samen met de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, Frankrijk en Duitsland. Buitenlandse ministers en humanitaire leiders kwamen bijeen om de tweede verjaardag van het conflict in Soedan te markeren.

In zijn openingswoord kondigde de Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, nieuwe levensreddende hulp aan ter waarde van $158,4 miljoen, bedoeld om meer dan 650.000 Soedanezen te ondersteunen.

Hij waarschuwde echter dat het grootste obstakel niet de financiering is, maar een 'gebrek aan politieke wil'.

"Velen hebben Soedan opgegeven. Dat is verkeerd. Het is moreel verkeerd als we zien dat zoveel burgers worden onthoofd, baby's van slechts één jaar oud worden blootgesteld aan seksueel geweld, en meer mensen met hongersnood worden geconfronteerd dan waar ook ter wereld. We kunnen simpelweg niet wegkijken," zei hij.

Lammy beschreef het 'onvoorstelbare geweld' waarmee burgers en hulpverleners worden geconfronteerd en waarschuwde dat de instabiliteit zich buiten de grenzen van Soedan verspreidt.

"We moeten de strijdende partijen overtuigen om burgers te beschermen, hulp toe te laten en vrede voorop te stellen," voegde hij eraan toe. Hij benadrukte dat alle partijen willen dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Soedan worden gehandhaafd met goed functionerende instellingen.

“We willen allemaal dat Soedanese burgers worden beschermd en dat de miljoenen ontheemden naar hun huizen kunnen terugkeren”, voegde hij eraan toe.

Bankole Adeoye, commissaris voor Politieke Zaken, Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie, zei dat het uiteindelijke doel is om de oorlog te beëindigen, maar benadrukte dat een oplossing door Soedanezen zelf moet worden geleid.

"Dit is een belangrijk moment om een pad te vinden naar duurzame vrede en stabiliteit," zei Adeoye.

Hij herhaalde de toewijding van de Afrikaanse Unie om Soedan te helpen een democratische toekomst op te bouwen en de wapens te laten zwijgen.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noel Barrot, riep op tot gezamenlijke actie om ervoor te zorgen dat het conflict niet wordt vergeten.

"De situatie verslechtert elke dag. We moeten allemaal actie ondernemen," zei hij, terwijl hij een extra $56,6 miljoen aankondigde om het werk van VN-agentschappen en niet-gouvernementele organisaties in Soedan en buurlanden dit jaar te ondersteunen.

Barrot benadrukte dat buitenlandse partijen acties moeten vermijden die het conflict zouden aanwakkeren.

"Laten we duidelijk zijn: de eenheid van Soedan moet worden behouden," zei hij.

Humanitaire crisis

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, benadrukte de omvang van de humanitaire crisis en merkte op dat 30 miljoen mensen in Soedan niet kunnen overleven zonder hulp.

"Honderden burgers en hulpverleners zijn dit weekend naar verluidt gedood. We kunnen hen niet vergeten, want elk leven telt. Deze oorlog moet eindigen, en als hij doorgaat, zal er geen winnaar zijn; we verliezen allemaal onze menselijkheid," zei ze.

Baerbock kondigde ook een extra $141,7 miljoen aan voor Soedan en buurlanden, maar benadrukte dat ervoor moet worden gezorgd dat hulp degenen bereikt die het nodig hebben.

Ze zei dat alle externe partijen moeten werken aan de-escalatie, en dat een eerste stap naar een blijvend staakt-het-vuren een overeenkomst zou kunnen zijn om kritieke infrastructuur te beschermen.

De Europese commissaris voor Crisisbeheer, Hadja Lahbib, zei dat de EU meer dan $318 miljoen heeft toegewezen aan humanitaire, ontwikkelings- en stabiliteitshulp voor Soedan en buurlanden.

"Maar deze financiering zal niet genoeg zijn. We hebben sterke collectieve actie nodig. En we moeten onze coördinatie versterken om ervoor te zorgen dat onze financiering effectief is," merkte ze op.

Lahbib noemde het conflict in Soedan de 'grootste humanitaire crisis' ter wereld.

Sinds 15 april 2023 vechten de Rapid Support Forces (RSF) en het leger om de controle over het land, wat heeft geleid tot duizenden doden en een van de ergste humanitaire crises ter wereld.

Meer dan 20.000 mensen zijn gedood en 15 miljoen mensen zijn ontheemd, volgens de VN en lokale autoriteiten. Onderzoek van Amerikaanse wetenschappers schat het dodental echter op ongeveer 130.000.

In de afgelopen weken heeft de RSF aanzienlijke gebieden in Soedan verloren aan regeringstroepen.